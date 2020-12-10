До 1180 гривен: Студенты-переселенцы могут получать социальную стипендию

Студенты-переселенцы, которые обучаются на бюджете и дневной форме обучения, имеют право на получение социальной стипендии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара рассказал юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко.

Условия для получения социальной стипендии:

обучение на бюджете;

обучение на дневной форме;

отсутствие академической задолженности;

стипендия назначается на время обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

«Обучение на дневной форме – обязательно. Для вечерних отделений такая стипендия не предоставляется. Что касается академической задолженности – главное, чтобы ее не было, а рейтинг студента значения не имеет», – уточнил Фоменко.

При этом если студент-переселенец имеет право также на академическую стипендию, то выплачивается только один вид стипендии на его выбор – либо академическая, либо социальная.

Для оформления нужно обратиться с письменным заявлением в учебное заведение. Прилагаются копии таких документов (оригиналы также нужно представить):

копия паспорта;

копия свидетельства о рождении;

копия идентификационного кода (ИНН);

копия студенческого билета либо справка об обучении в этом учебном заведении;

копия справки переселенца.

«На основании заявления формируется личное дело такого студента-переселенца, копию которого передают в Управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН) для назначения стипендии. Потому что она выплачивается через Министерство социальной политики и УТСЗН», – продолжил юрист.

Стипендия выплачивается до результатов очередного семестрового контроля. Если по его результатам у студента нет академической задолженности, то она продлевается до конца следующего семестра. Если задолженность есть, то выплаты пойдут с месяца после даты ее ликвидации.

Размер социальной стипендии для переселенцев:

для учреждений профессионального (профессионально-технического) образования – 450 грн;

для учреждений профессионального предвысшего образования – 890 грн;

для учреждений высшего образования – 1 180 грн.

Размер стипендии может уменьшаться в случае обеспечения студента питанием за счет учебного заведения, а также если он находится на полном государственном обеспечении – на 20 и 50 % соответственно.

Студентам, которые постоянно проживают в населенном пункте, либо учатся в учебном заведении, которое находится в населенном пункте со статусом «горное», размер стипендии увеличивается на 20%.

«Если студент не получал стипендию не по своей вине – возможно ее получение за прошлое время, но не более 12 месяцев. С юридической точки зрения фраза "не по своей виде" означает, что человек обращался за получением выплаты. Если вы устно обращались в учебное заведение по оформлению такой стипендии и вам отказали устно – это практически означает, что вы не обращались. Потому что доказать, что устное обращение имело место, очень сложно. Нужно подавать именно письменное заявление. Если получили отказ даже в устной форме, то тоже пишите заявление, в котором требуете указать причину отказа, и регистрируете это заявление в канцелярии», – заключил Михаил Фоменко.