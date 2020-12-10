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На КПВВ «Новотроицкое» показали, как строят сервисный центр (Видео)

10.12.20 17:34

На КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) продолжается строительство современного модульного сервисного центра для граждан, которые пересекают линию разграничения. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Согласно проекту, в сервисном центре предусмотрены Центр предоставления административных услуг, отделение банка и почты, аптека, фельдшерский и акушерский пункт и т. п.

«Благодаря таким многофункциональным сервисным центрам значительно облегчится взаимодействие с государством для граждан Украины, оказавшихся в оккупации», – отметил Кириленко.

Как сообщалось ранее, открытие данного центра запланировано на 15 декабря. Сервисный центр представляет собой три сооружения, между собой вторые этажи будут соединяться модулями, по которым будет осуществляться переход.

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