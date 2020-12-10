На КПВВ «Новотроицкое» показали, как строят сервисный центр (Видео)

На КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) продолжается строительство современного модульного сервисного центра для граждан, которые пересекают линию разграничения. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Согласно проекту, в сервисном центре предусмотрены Центр предоставления административных услуг, отделение банка и почты, аптека, фельдшерский и акушерский пункт и т. п.

«Благодаря таким многофункциональным сервисным центрам значительно облегчится взаимодействие с государством для граждан Украины, оказавшихся в оккупации», – отметил Кириленко.

Как сообщалось ранее, открытие данного центра запланировано на 15 декабря. Сервисный центр представляет собой три сооружения, между собой вторые этажи будут соединяться модулями, по которым будет осуществляться переход.