Сумка-мародерка и подушка-цинк: Ветеран АТО создает продукцию в стиле милитари (Видео)

Андрей Зеленский живет в Днепре. После мобилизации из зоны АТО решил в старый бизнес не возвращаться. Зато увлекся новым – изготавливает товары в стиле милитари. Творчество и погружение в любимую работу помогают ветерану отвлечься от тяжелых воспоминаний о войне.

Первым изделием стала подушка в форме короба для патронов. «Все началась с цинка – верхней части коробки от патронов», – говорит Андрей, демонстрируя подушку, на которую перенесены надписи с такого короба.

Модель придумал сам, а эскизы отнес в ателье. Так появилась первая партия его авторских изделий.

Сейчас у него в ассортименте пять наименований: подушки разного размера, футболки, сумка-мародерка, гамак-трансформер. Большинство вещей многофункциональны. Например, гамак в сложенном виде можно использовать как подушку, в разложенном – в качестве одеяла.

Изделиями уже пользуются побратимы ветерана.

Сам Андрей о войне говорит неохотно. Он воевал в районе Луганского аэропорта, потом было Дебальцево, Нижняя Крынка. «Это не забыть. Это рано или поздно вылазит потихоньку. У нас нет опыта с этим бороться, нет полноценных наработок работы с данным контингентом. Я соизмеряю реальную жизнь с военной – я их разделяю. И назад в прошлое я не возвращаюсь. Движение идет вперед, в развитие», – заключил ветеран.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»