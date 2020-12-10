ДТЭК Донецкие электросети переходит на стимулирующее тарифообразование

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила переход на стимулирующее тарифообразование с 1 января 2021 года для ДТЭК Донецкие электросети. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

Стимулирующее тарифообразование – это новая, более эффективная методика формирования тарифов на распределения электроэнергии. В Донецкой области она позволит увеличить объем инвестиций в улучшение качества электроснабжения на 42% (138 млн грн) по сравнению с 2020 годом. «Таким образом инвестиционная программа Донецкой области в 2021 году составит 332 млн грн. Для сравнения, в 2020 году инвестиционная программа компании, сформированная по методике "Затраты+" составляет всего 193 млн грн», – отметили в ДТЭК Донецкие электросети.

Основной объем инвестиций будет направлен на улучшение качества электроснабжения клиентов в соответствии с плановыми показателями, которые определяет госрегулятор НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии).

Согласно требованиям НКРЭКУ, после 13 лет работы оператора системы распределения в рамках стимулирующего тарифообразования время отсутствия электроэнергии у клиентов должно сократиться с текущих 1362 мин/год до 150 мин/год для города и 300 мин/год для сельской местности. А уровень потерь электроэнергии в сетях сократится с 16,2% до 7,5%. Вместе с тем, улучшения удалось бы достигнуть быстрее при условии внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской модели.

Одним из важных направлений для ДТЭК Донецкие электросети являются проекты по внедрению технологий автоматизации и цифровизации. Они нацелены на то, чтобы в долгосрочной перспективе трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, отвечающую потребностям современной экономики и клиентов.

Уже в 2021 году 15 млн грн будет использовано для проектов по развитию автоматизированной системы диспетчерского управления, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать техническое состояние электрооборудования. Инвестирование в развитие автоматизированной системы диспетчерского управления поможет более оперативно отслеживать и устранять аварийные ситуации.

Кроме того, компания планирует повышать качество обслуживания клиентов за счет использования современных цифровых каналов и сервисов, как, например, онлайн-портал, чат-бот, а также создавать новые каналы, которые позволят сделать взаимодействие клиентов с компанией более быстрым, простым и удобным.