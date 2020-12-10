КПВВ Донбасса: Пограничники сообщили, сколько людей не пропустили «республиканцы»

С 10 ноября все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе функционируют в штатном режиме, ежедневно с 08:00 до 16:00. Но большинство из них не работает полноценно, т.к. со своей стороны не открыли контрольно-пропускные пункты (КПП) «республики».

Украинские пограничники предупреждают граждан, что те могут проследовать через КПВВ, но их не пропустят «республиканцы». Если люди настаивают на пропуске – им разрешают пересечь КПВВ. Но гражданам все равно приходится возвращаться назад.

Как сообщает Госпогранслужба, начиная с 10 ноября по 10 декабря на всех дорожных коридорах «Л-ДНР» не допустили на неподконтрольную Украине территорию 137 человек и 15 транспортных средств.

Данные граждане пытались проехать в «Л-ДНР» через следующие украинские КПВВ:

в Луганской области – «Золотое» и «Счастье»;

в Донецкой области – «Майорское», «Марьинка».

«К КПВВ "Гнутово" желающие пересечь линию разграничения так и не прибывали», – уточнили пограничники.

Фактически ежедневный пропуск осуществляется только на КПВВ «Станица Луганская», а движение через КПВВ «Новотроицкое» противник открывает только два раза в неделю – в понедельник и пятницу.

В итоге, начиная с 10 ноября КПВВ «Станица Луганская» пересекли более 41,4 тыс. человек, из них:

20,5 тыс. человек направлялись в «ЛНР»;

более 20,9 тыс. человек – на подконтрольную Украине территорию.

За тот же период КПВВ «Новотроицкое» пересекли 1310 человек и 240 транспортных средств, из них:

870 граждан и 160 транспортных средств направлялись в «ДНР»;

более 440 человек и почти 80 транспортных средства проследовали на подконтрольную территорию.

Пограничники напоминают, что при пересечении КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия: