Фонд Рината Ахметова передал аппараты ИВЛ еще одной больнице Кривого Рога

Городская больница № 17 Кривого Рога получила современные аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-службы Фонда.

«Больница № 17 – опорная в городе. Она обслуживает более 80 тысяч жителей микрорайона Ингулец, ближайших сел и даже области. Из-за пандемии коронавируса вопрос должного обеспечения стал более актуальным и острым. Поэтому Метинвест и Фонд Рината Ахметова не остаются в стороне. Больнице № 17 мы передали два аппарата искусственной вентиляции легких», – рассказал гендиректор Ингулецкого горно-обогатительного комбината компании Метинвест Александр Герасимчук.

Он отметил, что ранее при поддержке Рината Ахметова в больнице №17 улучшена материально-техническая база, отремонтированы основные отделения, приобретено необходимое оборудование.

«Сегодня нам передали два суперсовременных, уникальных аппарата ИВЛ. Они способны сами анализировать состояние больного и определять параметры помощи. Такие аппараты ИВЛ сегодня особенно необходимы и спасут очень много человеческих жизней. Это инвестиции в будущее нашего населения», – подчеркнул и.о. директора горбольницы №17 Юрий Чорновол.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

Всего благодаря проекту Фонда «Борьба с COVID-19 в Украине» государственные больницы страны получили более 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 337 тысяч экспресс-тестов. «Ключевым элементом помощи стране стала закупка суперсовременных аппаратов искусственной вентиляции легких. Уже около 200 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова поступили в опорные государственные больницы в 23 регионах Украины. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для лечения тяжелобольных, спасения жизни людей по всей Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В свою очередь представитель Метинвеста Дмитрий Мурашко сообщил, что оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех: «Аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают влияние человеческого фактора. Поэтому могут быть использованы сразу же после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас».