Капнуло на карточку: Бастующим шахтерам Донетчины выплатили 102 гривны

Работникам шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь», г. Украинск), которые продолжают протест и не спускаются в забой, выплатили часть задолженности по зарплате … 102 грн 61 коп. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Работникам шахты «Украина»… капнуло на карточку. Причем, капнуло в самом прямом смысле этого слова. Людям, которых достали разговоры чиновников о том, что они когда-нибудь рассчитаются с шахтерами, которые прибегли к протестам из-за накопления зарплатного долга, насчитали 102 грн 61 коп», – написал Волынец на своей странице в Facebook.

Он акцентировал, что долг перед работниками угольного объединения ГП «Селидовуголь» на начало этой недели составил 226 млн 400 тыс. грн.

«Шахтеры продолжают протесты», – констатировал Волынец.

Напомним, что в ноябре в Мирнограде и Селидово (Донецкая обл.) начались протесты горняков госшахт с требованиями выплатить долги по зарплате.