Переехали: Как школьнику из «Л-ДНР» продолжить обучение в украинской школе

Если семья выехала из «Л-ДНР» на проживание на подконтрольную Украине территорию, то ребенок может продолжить обучение уже в украинской школе. Но придется пройти собеседование. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе вебинара рассказала координатор-директор общественной организации «Донбасс SOS» Виолетта Артемчук.

Например, ребенок закончил младшую школу в неподконтрольном Донецке и семья переехала в Мариуполь. «Этот ребенок сможет учится дальше в Мариуполе. Для этого нужно выбрать школу, прийти вместе с родителями, заявив о своем желании обучаться в ней… По правилам, ребенок зачисляется в класс, который соответствует его возрасту», – сказала Артемчук.

Но перед зачислением в класс по возрасту, с ним проводится собеседование. «На собеседовании, как правило, присутствуют директор школы, преподаватели. Но также присутствуют родители и психолог, дабы ненанести психологическую травму ребенку. В ходе собеседования ребенку могут задавать вопросы по знаниям школьной программы, после чего он может быть зачислен в конкретный класс по возрасту», – пояснила представительница «Донбасс SOS».

Приведенный алгоритм распространяется на все учебные классы. Есть нюанс для старших классов, т.к. при переходе в них украинские школьники по итогам 9 класса должны иметь свидетельство о неполном среднем образовании. «У приехавших детей, понятное дело, не будет таких свидетельств. Им придется сдать государственную итоговую аттестацию за 9 класс – для этого можно обратиться в дистанционную школу или в очную школу. И пройдя аттестацию за 9 класс можно будет дальше учиться – даже в том же 11-м классе», – дополнила эксперт.

При подаче заявления в школу среди обязательных документов:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорта родителей;

Иногда школа может запросить дополнительные документы, например, справку переселенца при ее наличии.

Однако бывают случаи, когда администрация учебного заведения требует предоставить личное дело ребенка из прежней школы, несмотря на то, что она находится за линией разграничения. Виолетта Артемчук подчеркнула, что требование таких личных дел – незаконно.

«На каждого ученика в школах заводится личное дело. Если школьник приезжает с оккупированной территории и хочет продолжить свое обучение, то в некоторых школах (которые не знают правил) требуют личное дело и без этого не хотят зачислять. Требование личного дела незаконно. Потому что даже если в Донецке у него было личное дело – никакие документы с оккупированной территории не признаются», – пояснила она.

Если же от родителей все-таки просят эти документы, то правозащитница советует требовать в письменном виде объяснение – на каком основании выдвигается такое требование школой для прибывшего с неподконтрольной территории. «А потом уже обращаться с жалобами – желательно, в Министерство образования и науки Украины», – резюмировала Артемчук.

Напомним, что в школах «Л-ДНР» получают образование 8% от всех учащихся в Украине. При этом школьникам из «Л-ДНР» Украина предлагает возможность бесплатно получить украинское образование, обучение проходит в онлайн-режиме. И многие параллельно учатся в школах – на подконтрольной и на неподконтрольной территориях.

Украина не признает дипломы, выданные в «Л-ДНР», поэтому с такими документами на свободной территории не устроится на работу по специальности, даже на рабочие профессии. При этом есть процедура, с помощью которой можно подтвердить свою квалификацию.

Абитуриенты из «Л-ДНР» могут поступить в украинские вузы по упрощенной системе – в любой вуз, без ВНО, сдав лишь 3 экзамена. Бюджетных мест по «квоте 2» в вузах достаточно – в этом году из 12 тысяч мест занято было лишь 13%.