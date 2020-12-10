Я просто передаточное звено: «Мэр» Дебальцево прокомментировал свой скандал с венчиком

«Мэр» неподконтрольного украинской власти Дебальцево Игорь Захаревич не понимает, почему на него набросились в соцсетях за пиар на подаренном детскому саду кухонном венчике «стоимостью около 150 рублей». Свою позицию он озвучил «республиканскому» медиа.

«Не знаю, что у людей в головах. Когда кто-то что-то комментирует, я всегда говорю: "Ребята, покажите примером. Покажите, как надо". Мы с удовольствием со стороны посмотрим. Если я плохо делаю – вы приедьте, побудьте недельку в Дебальцево в моей шкуре…», – начал Захаревич.

Он отреагировал на критику и по стоимости венчика в 150 руб. (58 грн по местному курсу валют). «Если для Донецка какая-то вещь кажется дешевой фигней, то для города Дебальцево – нет. Здесь у людей абсолютно другие понятия», – сказал «мэр».

В этой связи Захаревич задел и руководство «республики», акцентировав, что ясли-сад № 5 «Ладушки» – «это единственный сад, который не попал в программу восстановления». Поэтому сейчас данный садик нуждается практически во всем – вплоть до батареек.

«Дебальцево находится в ситуации, когда есть дырки, и их надо закрывать любыми способами», – добавил он в целом о ситуации в городе под управлением «ДНР».

«Я передавал эту вещь не от себя лично. Кто-то просто передал и сказал: "Мы не используем. Игорь Владимирович, передайте, куда посчитаете нужным". Мы передали и точка. Просто мэр выполнил миссию, как передаточное звено. Просто взял и отдал. У людей не было возможности приехать и передать самим», – оправдывается Захаревич.

Однако участники дискуссий в соцсетях не упрекали Захаревича в самом факте помощи, они были возмущены, что он сам превратил «венчик» в свой личный пиар, с акцентом на улучшение «властью» материальной базы детского сада.

Как сообщалось ранее, «мэр» Дебальцево Игорь Захаревич подарил детскому саду № 5 «Ладушки» кухонный венчик, который используется в приготовлении пищи. Фото разместили на «официальном» сайте «горадминистрации» с сообщением о вкладе в пополнение «материально-технической базы» учреждения. После волны критики в соцсетях, в «республиканских» группах массово начали удалять пиар-пост о Захаревиче и «венчике», а также зачищать сообщения комментаторов.