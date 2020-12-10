«Кошелек Ташкента»: В следственном изоляторе Донецка уже 2 года сидит «республиканский» бизнесмен

В Донецке в изоляторе временного содержания «горотдела МВД ДНР» уже 2 года находится крупный «республиканский» предприниматель Дмитрий Автономов. Его до сих пор не перевели в СИЗО. Об этом российскому изданию сообщил заместитель председателя Государственного собрания республики Саха (Якутия, РФ) Виктор Губарев.

Он называет Автомонова активным помощником первого «главы ДНР» Александра Захарченко. И что в этой связке Автономов отвечал, в частности, за связи «ДНР» с российской Якутией – поставки «гуманитарки», бизнес-связи, прием беженцев из «республики» для работы в Якутии.

«В январе 2018 года Дмитрий Автономов организовал визит делегации директоров заводов Донецка в город Мирный, в Якутию, где обсуждались проекты с участием акционерной компанией "Алроса" – главного алмазного монополиста – на изготовление и поставку магистрального конвейера для одного из горных рудников... Контракт должен был быть заключен на сумму 1 млрд руб., благодаря чему Петровский завод угольного машиностроения в Донецке получил бы 1000 рабочих мест, а республика – так необходимый ей доход в свой бюджет. Имелись и другие предложения, осуществив которые, работу получили бы в итоге порядка 1500 человек», – сообщает Виктор Губарев.

В декабре 2018 года Автономова арестовали в Донецке. Губарев утверждает, что инициатором и исполнителем данных действий является «замначальника Донецкого горуправления МВД ДНР» Ян Вильянович Омахель. На данном этапе Автономова обвиняют по факту избиения некоего Мамаева С.И.

Губарев же констатирует, что после ареста Автономова все связи между республикой Саха и «ДНР» прекратились, т.к. разговаривать и вести дела в «республике» не с кем.

Как сообщалось ранее, Дмитрий Автономов входил в группу первого «главы ДНР» Александра Захарченко. В частности, он плотно сотрудничал с тогдашним «министром доходов и сборов» Александром Тимофеевым («Ташкент»), Автономова называют «кошельком Ташкента». Также он активно работал с Александром Казаковым – российский советник Захарченко.

После ликвидации Захарченко в «ДНР» начались зачистки его окружения. В результате этого 28 декабря 2018 года в Донецке задержали Дмитрия Автономова. Ему вменяли незаконные бизнес-схемы, уход от налогов, контрабанду и пр. Также произошли задержания его ближайшего бизнес-окружения и родственников.

Автономов есть в базе украинского сайта «Миротворец». «Занимается контрабандными поставками горючего для нужд правительственных структур и вооруженных формирований ДНР. Ранее принимал активное участие в схемах коррупционного обогащения. Хозяин многочисленных пунктов нелегальной добычи угля. Владелец компаний "Донуглемет", "Донбассуголь" и других», – указано в характеристике.