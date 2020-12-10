Хотя цены не повышали: На Донетчине упал спрос на новогодние елки

Приазовский гослесхоз начал реализацию сосны крымской, выращенной в местных лесничествах. Однако в этому году спрос на новогодние деревья на Донетчине не велик. Об этом сообщил директор ГП «Приазовское лесное хозяйство» Игорь Москаленко, передает «Сайт города Мариуполя».

«В этом году планируем реализовать порядка 1,5 тысяч штук сосен. В прошлую новогоднюю кампанию мы продавали 2 – 2,5 тысячи», – сказал он. Т.е. ожидают снижение реализации на 40%.

В лесхозе отметили, что сейчас реализуют сосны в лесничествах. Хвоя чипирована и экологически чистая. В прошлые годы среди основных покупателей в основном были детсады, учреждения культуры, организации и предприятия.

«В этом году реализация идет слабо, хотя цены на товар мы не повышали. Стоимость сосен от 80 грн, в зависимости от высоты», – сообщил Игорь Москаленко.

По мнению экспертов, причиной падения спроса может стать как в целом снижение покупаельской способности из-за карантина, так и то, что все больше жителей предпочитают покупать искусственные деревья.

Как сообщалось ранее, сегодня, 10 декабря, в Украине начинают открываться елочные базары. Ожидается, что средняя цена на елки по стране будет 75 грн, в Донецкой области – 93 грн.

В «ДНР» лесхозы заготовили к продаже около 10 тысяч сосен. Анонсировали, что отпускная цена лесничеств на сосну высотой 1,5-2 метра будет от 400 руб. (154 грн по местному курсу валют).