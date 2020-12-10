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Рынок труда «ДНР»: Меньше всего нужны «законодатели» и высшие «госслужащие»

10.12.20 22:12
Донецк / Фото из открытых источников
Донецк / Фото из открытых источников

На рынке труда «ДНР» наибольшая потребность отмечается в квалифицированных рабочих с инструментом. А вот среди базовых направлений меньше всего в «республике» нужны «законодатели». Об этом свидетельствуют данные «центра занятости ДНР» на конец октября, которые были обнародованы сегодня, 10 декабря.

В центре занятости отметили, что наибольший дефицит квалифицированных рабочих со своим инструментом – 30,1% от числа всех вакансий.

Также высокая потребность в:

  • работниках по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технолитического оборудования, сборке оборудования и машин – 18,4% от всех вакансий;
  • профессионалах (специалисты с опытом работы) – 16,9%;
  • специалистах – 16,2%.

А вот по позиции «законодатели, высшие государственные служащие, руководители, управляющие» всего 4,5% вакансий.

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