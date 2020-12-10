Карантин выходного дня придумали в Украине, – Шмыгаль

Карантин выходного дня, как одну из форм ограничения, не заимствовали иных стран. Этот «формат» разработало украинское правительство. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны… Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя», – сказал он.

Премьер напомнил, что карантин выходного дня в Украине действовал всего 3 недели, потом его отменил. При этом полноценных его последствий для экономики и бизнеса еще нет, «это будет видно из статистических данных по завершении месяца».

По предварительным данным данная форма карантина глобально на экономике страны не должна отразиться. «Сейчас надо отметить, что карантин выходного дня значительного влияния на экономику в целом не осуществил. Почему? Потому целом ВВП изменилось очень мало от него. В первую очередь потому, что был рабочая неделя, когда люди могли купить все необходимое. То есть потребление всего пострадало мало», – продолжил Шмыгаль.

При этом премьер признал, что наибольший удар был нанесен сфере обслуживания и сфере развлечений. «Но больше всего пострадала сфера обслуживания и сфера развлечений, где задействовано большое количество людей и рабочих мест. То есть влияние на ВВП страны в целом было незначительным, но влияние на количество рабочих мест – довольно ощутимое. Можно говорить, что карантин выходного дня повлиял на уровень занятости. Это негативное влияние, оно есть, оно отслеживается по графикам», – заключил глава правительства.