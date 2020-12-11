Почти написан: Минреинтеграции завершает работу над законопроектом о переходном периоде на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заканчивает работу над законопроектом о переходном периоде на временно неподконтрольных территориях Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава министерства Алексей Резников на презентации проекта «Изоляция: must speak», передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня в команде нашего министерства почти написан концептуальный законопроект о переходном периоде, который будет регулировать государственную политику в переходный период, связанный с временной оккупацией части нашей территории, начиная с военной, вооруженной агрессии России в Крыму, Севастополе и продолжая агрессией на Донбассе», – сказал Резников.

По его словам, законопроект предусматривает «целый блок о переходном правосудии».

Вице-премьер отметил, что в законопроекте «совершенно открыто и четко уже написали о том, кто точно не будет подпадать под любую амнистию, под любое помилование, в любой другой вариант, чтобы избежать ответственности». При этом Резников уточнил, что в законопроекте используются принципы ООН в части переходного правосудия, обеспечивающие права жертв на правду, на справедливость.

Он также рассказал, что законопроект предусматривает и создание «центра фиксации документирования нарушений прав человека, связанных с вооруженной агрессией».

Вице-премьер выразил надежду, что законопроект будет быстро согласован и в следующем году парламент сможет его принять.

«Принятие законопроекта тоже будет очень важным сигналом жителям оккупированных территорий, заложникам, которые там находятся, в частности, палачам... Для них это очевидный сигнал, что Украина свое решение приняла. И международная общественность будет понимать, как мы будем действовать после деоккупации этих территорий», – сказал Резников.