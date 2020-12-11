COVID-19: В Украине за сутки подтвердили 13 514 новых случаев заболевания

В Украине за сутки выявили 13 514 новых заболевших COVID-19. В их числе 638 детей и 690 медработников. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 846 человек;
- летальных случаев – 285;
- выздоровели – 15 327 человек;
- проведено тестирований за сутки – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328).
За все время пандемии в Украине заболели 872 228 человек, из них:
- выздоровели – 480 348 человек (55,1% от общего числа инфицированных);
- находятся на лечении – 377 125 (43,2%);
- летальных исходов – 14 755 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 957 299.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 88 317 случаев;
- Винницкая область – 19 481 случай;
- Волынская область – 27 537 случаев;
- Днепропетровская область – 47 650 случаев;
- Донецкая область – 28 391 случай;
- Житомирская область – 33 405 случаев;
- Закарпатская область – 25 693 случая;
- Запорожская область – 40 653 случая;
- Ивано-Франковская область – 40 282 случая;
- Киевская область – 46 998 случаев;
- Кировоградская область – 6 921 случай;
- Луганская область – 7 615 случаев;
- Львовская область – 52 578 случаев;
- Николаевская область – 22 980 случаев;
- Одесская область – 55 714 случаев;
- Полтавская область – 28 435 случаев;
- Ровенская область – 35 452 случая;
- Сумская область – 34 996 случаев;
- Тернопольская область – 30 738 случаев;
- Харьковская область – 61 424 случая;
- Херсонская область – 13 401 случай;
- Хмельницкая область – 33 958 случаев;
- Черкасская область – 30 133 случая;
- Черновицкая область – 36 286 случаев;
- Черниговская область – 23 190 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.