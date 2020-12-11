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COVID-19: В Украине за сутки подтвердили 13 514 новых случаев заболевания

11.12.20 08:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за сутки выявили 13 514 новых заболевших COVID-19. В их числе 638 детей и 690 медработников. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 846 человек;
  • летальных случаев – 285;
  • выздоровели – 15 327 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 60 847 (в том числе методом ПЦР – 39 519, методом ИФА – 21 328).

За все время пандемии в Украине заболели 872 228 человек, из них:

  • выздоровели – 480 348 человек (55,1% от общего числа инфицированных);
  • находятся на лечении – 377 125 (43,2%);
  • летальных исходов – 14 755 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 957 299.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 88 317 случаев;
  • Винницкая область – 19 481 случай;
  • Волынская область – 27 537 случаев;
  • Днепропетровская область – 47 650 случаев;
  • Донецкая область – 28 391 случай;
  • Житомирская область – 33 405 случаев;
  • Закарпатская область – 25 693 случая;
  • Запорожская область – 40 653 случая;
  • Ивано-Франковская область – 40 282 случая;
  • Киевская область – 46 998 случаев;
  • Кировоградская область – 6 921 случай;
  • Луганская область – 7 615 случаев;
  • Львовская область – 52 578 случаев;
  • Николаевская область – 22 980 случаев;
  • Одесская область – 55 714 случаев;
  • Полтавская область – 28 435 случаев;
  • Ровенская область – 35 452 случая;
  • Сумская область – 34 996 случаев;
  • Тернопольская область – 30 738 случаев;
  • Харьковская область – 61 424 случая;
  • Херсонская область – 13 401 случай;
  • Хмельницкая область – 33 958 случаев;
  • Черкасская область – 30 133 случая;
  • Черновицкая область – 36 286 случаев;
  • Черниговская область – 23 190 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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