Кириленко сообщил о 24-х жертвах коронавируса (Карта)

В Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавируса. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней в Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавирусной болезни:
- 17 – в Мариуполе;
- 2 – в Светлодарской ОТГ;
- по 1 – в Дружковской, Константиновской, Бахмутской, Сартанской и Славянской ОТГ.
За четверг, 10 декабря, лаборатории сообщили о еще 712 больных коронавирусом:
- 299 – в Мариупольской ОТГ;
- 146 – в Краматорской ОТГ;
- 26 – в Славянской ОТГ;
- 24 – в Константиновской ОТГ;
- 20 – в Никольской ОТГ;
- по 19 – в Покровской и Александровской ОТГ;
- 18 – в Мангушской ОТГ;
- 15 – в Бахмутской ОТГ;
- 13 – в Селидовской ОТГ;
- 10 – в Угледарской ОТГ;
- по 9 – в Торецкой и Марьинской ОТГ;
- по 8 – в Добропольской и Белозерской ОТГ;
- по 7 – в Соледарской, Светлодарской, Мирноградской и Очеретинской ОТГ;
- по 6 – в Дружковской и Николаевской ОТГ;
- 5 – в Кураховской ОТГ;
- 4 – в Волновахской ОТГ;
- по 3 – в Лиманской и Черкасской ОТГ;
- по 2 – в Сартанской, Гродовской, Мирненской, Святогорской и Новогродовской ОТГ;
- по 1 – в Кальчицкой, Ольгинской, Шаховской и Новодонецкой ОТГ.
Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 28 389 случаев заражения COVID-19, из них:
- выздоровели – 16 519 человек (59,7% от всех заболевших);
- на лечении – 11 304 пациента (38,4%);
- летальных случаев – 566 (2,0%).