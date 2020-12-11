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Кириленко сообщил о 24-х жертвах коронавируса (Карта)

11.12.20 09:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавируса. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней в Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавирусной болезни:

  • 17 – в Мариуполе;
  • 2 – в Светлодарской ОТГ;
  • по 1 – в Дружковской, Константиновской, Бахмутской, Сартанской и Славянской ОТГ.

За четверг, 10 декабря, лаборатории сообщили о еще 712 больных коронавирусом:

  • 299 – в Мариупольской ОТГ;
  • 146 – в Краматорской ОТГ;
  • 26 – в Славянской ОТГ;
  • 24 – в Константиновской ОТГ;
  • 20 – в Никольской ОТГ;
  • по 19 – в Покровской и Александровской ОТГ;
  • 18 – в Мангушской ОТГ;
  • 15 – в Бахмутской ОТГ;
  • 13 – в Селидовской ОТГ;
  • 10 – в Угледарской ОТГ;
  • по 9 – в Торецкой и Марьинской ОТГ;
  • по 8 – в Добропольской и Белозерской ОТГ;
  • по 7 – в Соледарской, Светлодарской, Мирноградской и Очеретинской ОТГ;
  • по 6 – в Дружковской и Николаевской ОТГ;
  • 5 – в Кураховской ОТГ;
  • 4 – в Волновахской ОТГ;
  • по 3 – в Лиманской и Черкасской ОТГ;
  • по 2 – в Сартанской, Гродовской, Мирненской, Святогорской и Новогродовской ОТГ;
  • по 1 – в Кальчицкой, Ольгинской, Шаховской и Новодонецкой ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 28 389 случаев заражения COVID-19, из них:

  • выздоровели – 16 519 человек (59,7% от всех заболевших);
  • на лечении – 11 304 пациента (38,4%);
  • летальных случаев – 566 (2,0%).

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