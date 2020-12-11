Кириленко сообщил о 24-х жертвах коронавируса (Карта)

В Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавируса. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней в Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавирусной болезни:

17 – в Мариуполе;

2 – в Светлодарской ОТГ;

по 1 – в Дружковской, Константиновской, Бахмутской, Сартанской и Славянской ОТГ.

За четверг, 10 декабря, лаборатории сообщили о еще 712 больных коронавирусом:

299 – в Мариупольской ОТГ;

146 – в Краматорской ОТГ;

26 – в Славянской ОТГ;

24 – в Константиновской ОТГ;

20 – в Никольской ОТГ;

по 19 – в Покровской и Александровской ОТГ;

18 – в Мангушской ОТГ;

15 – в Бахмутской ОТГ;

13 – в Селидовской ОТГ;

10 – в Угледарской ОТГ;

по 9 – в Торецкой и Марьинской ОТГ;

по 8 – в Добропольской и Белозерской ОТГ;

по 7 – в Соледарской, Светлодарской, Мирноградской и Очеретинской ОТГ;

по 6 – в Дружковской и Николаевской ОТГ;

5 – в Кураховской ОТГ;

4 – в Волновахской ОТГ;

по 3 – в Лиманской и Черкасской ОТГ;

по 2 – в Сартанской, Гродовской, Мирненской, Святогорской и Новогродовской ОТГ;

по 1 – в Кальчицкой, Ольгинской, Шаховской и Новодонецкой ОТГ.

Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрированы 28 389 случаев заражения COVID-19, из них: