На третьей попытке послали в грубой форме: Как дочь пыталась попасть к матери с онкологией в Луганск (Фото)

В «ЛНР» к больной матери не пропустили девушку, которая пыталась попасть в «республику» с подконтрольной украинским властям территории.

Историей поделилась в соцсети луганчанка Аня, которая рассказала о своей попутчице.

«Мост в Станице Луганской выступает своего рода порталом, на котором останавливается время и не работают законы. На нем, на этом отрезке между пунктами пропуска, иногда происходят очень драматичные моменты. О своих ощущениях между двумя мирами рассказывала, стоя рядом в очереди, наша бывшая землячка. Она давно живет и работает в Европе. Жизненные обстоятельства вынудили ее приехать на родину, так как у ее мамы нашли рак. Но онкология у близкого человека не стала весомым аргументом, и ее не пропустили в ЛНР через пункт пропуска», – рассказала Аня.

«Девушка не имеет луганской прописки. Несмотря на то, что все оригиналы документов у нее были с собой, ее без угрызений совести развернули обратно на украинскую территорию. При себе девушка имела свидетельство о рождении, цветные копии паспорта матери, копии всех справок о том, что мама проходит лечение в Луганске, и свой украинский паспорт. Фамилии у дочери и матери одинаковые», – добавила она.

После прохождения моста девушка остановилась возле будки «ЛНР», где висит объявление с телефонами луганских «дипломатов». «Номера там луганские городские, республиканского мобильного оператора и один водафоновский номер. На первые два с мобильного позвонить невозможно, а МТС просто отключен. Человек в самый неподходящий момент рискует остаться без консультации и один на один со своими проблемами и безразличием республиканских властей», – возмущается Аня.

Девушка предприняла еще одну попытку, предложив «пограничникам ЛНР» вариант, что приедет из Луганска ее отец и подтвердит честность намерений дочери. Девушку не стали слушать и лишь повторили, что в списках ее фамилии нет.

«На третьей попытке ее послали в грубой форме. Перед каждым своим заходом она стояла в очереди», – сообщила луганчанка.

В итоге девушка не попала к больной матери. Сейчас она находится на подконтрольной украинским властям территории, где ждет ответа от «МИД», чтобы ее добавили в списки. Ждать ей – две недели. Тем временем матери требуется дорогостоящая операция, которую в «республике» делать не будут, и больную нужно будет перевезти на подконтрольную территорию.

В соцсетях история не попавшей к матери дочери вызвала широкий резонанс. В различных местных пабликах люди ругают «власть»:

Александр: «Народ против себя настроили, гады… Кто за такие поступки в ответе»;

Олеся: «За такие поступки многие в ответе, при этом живут они как и на территории ЛНР, так и за ее пределами, и особо они не чухаются, им просто плевать на людей, которые живут в этих непризнанных республиках, что ооочень сильно усложнили и испортили людям жизнь»;

Миша: «Боюсь разочаровать, но властям пофиг на граждан, живущих в республике, не говоря уже о приезжих. На восточных кварталах целые подъезды замерзают в разгар пандемии, и всем на это пофиг, а вы думаете, что кто-то будет помогать в пересечении границы»;

Марина: «Да уж... Ужасно это все, конечно. Я из Луганска в Украину не выезжаю, хоть и есть родственники на той стороне… Сочувствую. Надеюсь, девушку услышат наши власти»;

Ната: «Фу, уже не знаешь, что писать, на ум одни маты только приходят»;

Катюша: «Это уже не ЛНР и не ДНР, это днище. О каких луганских дипломатах идет речь!? Там б**ло тупое, коррупционеры, мразота, ворье, а вы их... дипломаты! Этим скотам нет дела до нужд простых людей. До чего дожили, людей в заложниках держат! Еще и Пушилина, как Деда Мороза просят, пожалуйста, откройте границу с Украиной на новогодние праздники, чтоб с родней люди могли повидаться».

Также есть те, кто выступил на стороне «властей», обвинив в сложившейся ситуации саму девушку:

«Кот»: «Так срочность, не срочность – не принимается во внимание. Правила для всех»;

Климент: «В Л-ДНР медицина в разы лучше. А девушка эта должна была обратиться к дипломатам заранее! Все, кто имеет желание приехать в Луганск и на территорию ЛНР, обязаны обращаться в представительство ЛНР! А для того, чтобы не было подобных ситуаций, соблюдайте то, о чем заблаговременно предупреждают».

В соцсетях отмечают и бесполезность объявлений с номерами, на которые невозможно дозвониться.