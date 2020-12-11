Локдаун могут ввести до 8 января: Радуцкий дал тревожный прогноз по COVID-19

Согласно прогнозам, в Украине в декабре количество заболевших COVID-19 может достигать 16-17 тысяч в сутки, а после Нового года – до 30 тысяч. Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире одного из телеканалов, передает «Укринформ».

«У нас есть прогнозы Киевской школы экономики, прогнозы эпидемиологов. Мы понимаем, что этот месяц мы продержимся в коридоре до 16-17 тыс. в сутки. И при этом количестве госпитализированных система выдерживает... Прогнозы говорят, что после Нового года мы выйдем на 20-25, а то и 30 тысяч больных в сутки. Поэтому мы прогнозируемо эту цифру видим, поэтому мы говорим о 8 января, о каникулах (дата введения усиленного карантина – ред.)», – рассказал Радуцкий.

Однако, по его словам, в случае стремительного роста заболеваемости правительство может ввести усиленные меры раньше.

«Не дай бог, ситуация будет ухудшаться – никто не будет ждать 8 января. Да, у правительства будет 7 дней предупредить о других датах. Все прогнозы говорят о том, что у нас будет увеличение после празднования католического Рождества, после Нового года, православного Рождества. Поэтому 8 января – это будет та пиковая нагрузка, которая может возникнуть после ослабления на новогодние праздники», – отметил Радуцкий.

Он также сообщил, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина может получить вакцину против коронавируса с 1 марта следующего года.

«Максимально Украина будет обеспечивать эту вакцину безоплатно – не бесплатно, нет бесплатного в мире ничего. У 4 млн украинцев уже есть возможность провакцинироваться бесплатно. Мы ждем – со слов COVAX – 4 млн доз с 1 марта», – пояснил Радуцкий.

Эта партия рассчитана на вакцинацию групп риска: медработников, полицейских, военных, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

Впрочем, по словам Радуцкого, это количество вакцины не решит проблему: «Минимум нам надо провакцинировать 17-18 млн, примерно половину населения страны. Тогда мы можем говорить о прерывании цепи передачи болезни».

Глава комитета отметил, что Украина завершает переговоры с производителями вакцин за пределами инициативы COVAX на получение вакцин на коммерческой основе. При этом необходимо, чтобы народные депутаты поддержали поправки возглавляемого им комитета ВР к проекту бюджета на 2021 год, чтобы найти средства на закупку вакцины.

Он добавил, что ГП «Медицинские закупки» получило заказ от Минздрава провести переговоры с производителями вакцин Pfizer, AstraZeneca и другими. Также, по его словам, идут переговоры с индийским производителем, который на своих мощностях может дополнительно произвести вакцину для Украины.

Отдельно Радуцкий отметил, что правительство в течение двух недель должно представить пошаговый план распределения и доставки вакцины.