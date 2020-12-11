Сводка из зоны ООС за 10 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 10 декабря, НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности украинских бригад неподалеку населенных пунктов Водяное и Лебединское противник открывал огонь из гранатометов различных систем, а у Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник вел обстрел украинских позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Старогнатовка. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы и в пригороде Авдеевки. Здесь противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

О нарушении режима прекращения огня НВФ были проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Огневые провокации противника не несли угрозы украинским военным, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 11 декабря, по всей линии разграничения сторон наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные сегодня утром открыли минометный огонь по направлению села Спартак к северу от Донецка. В 08:05 в направлении населенного пункта Спартак выпущены 6 мин калибром 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 10 декабря, со стороны ВСУ нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».