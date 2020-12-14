«Изоляцию» в Донецке прошли около 3,5 тысяч человек, – Офис генпрокурора

Тайную тюрьму в неподконтрольном украинским властям Донецке «Изоляцию» прошли, по оценкам Офиса генпрокурора Украины, около 3,5 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на презентации проекта «Изоляция: Must speak» рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«[Тайную тюрьму в Донецке] "Изоляцию" прошли, по нашим данным, около 3,5 тыс. человек. Из них 1,6 тыс. – это гражданские лица», – сказал замгенпрокурора.

Также Мамедов напомнил, что год назад был создан Департамент по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, и сейчас фиксируются все факты – в том числе военные преступления.

Также Украина плотно сотрудничает с Международным уголовным судом.

«Направлено на сегодня о фактах военных преступлений и преступлений против человечности около 14 обращений в МУС. Это касается не только Донбасса, но и Крыма», – уточнил Мамедов.

По его словам, в ближайшее время планируется проведение встречи в Гааге с прокурором МУС для обсуждения дальнейших шагов в этом направлении.

Мамедов убежден, что всем «действиям, тяжелым международным преступлениям, будет дана объективная оценка».