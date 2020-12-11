Несмотря на карантин: В Донецке неделю будут проводить новогодние гуляния под елкой

В «ДНР» собрались устраивать новогодние гуляния на центральной площади Донецка с 25 по 31 декабря. В новогоднюю ночь праздничная программа продлится до двух часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба «администрации города».

Главную елку «ДНР» на площади Ленина планируют зажечь 25 декабря в сопровождении концертной программы. С 26 по 30 декабря здесь обещают проводить театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей.

«С 22:00 31 декабря до 02:00 1 января на площади Ленина состоится дискотека под открытым небом "Волшебство Нового года" с участием популярных DJ и PJ-танцовщиц», – говорится в анонсе мероприятий.

Кроме того, организаторы уверяют, что в программе предусмотрены праздничные игры, викторины, хороводы, выступления творческих коллективов и «яркий, незабываемый фейерверк».

Напомним, карантинные требования не соблюдает «глава ДНР» Денис Пушилин: на рынке он общался с покупателями и продавцами без маски и не соблюдая дистанцию, точно так же было и во время посещения «Донецкгормаша».

Ранее сообщалось, что всплески заболеваемости коронавирусом и переполненные больницы местные жители связывали с массовыми мероприятиями, которые проводят в «ДНР», – концертами, цирковыми представлениями и проч.