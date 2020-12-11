Сохраняется высокая смертность: В «ДНР» коронавирус забрал еще 8 жизней

В «ДНР» за последние сутки умерли 8 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены проведены 533 исследования, выявлены 127 случаев заболевания (23,8%) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – утверждают в «минздраве».

По состоянию на 10:00 11 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 12 196:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 116 пациентов;

выздоровели – 6 921 человек;

летальных случаев – 1129.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 95 случаев пневмоний, госпитализированы 68 человек. Всего на лечении находятся 1 605 пациентов с пневмониями, из них 564 – на кислородной поддержке (+18 за сутки).

Напомним, карантинные требования не соблюдает «глава ДНР» Денис Пушилин: на рынке он общался с покупателями и продавцами без маски и не соблюдая дистанцию, точно так же было и во время посещения «Донецкгормаша».