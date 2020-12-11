В «ДНР» студенты возвращаются к очным занятиям

В «ДНР» с 14 декабря студенты вузов возвращаются к очному формату занятий. Об этом говорится в «приказе» «минобрнауки ДНР», опубликованном сегодня, 11 декабря.

«В образовательных организациях/учреждениях высшего профессионального образования организовать образовательный процесс для студентов всех курсов и форм обучения с 14.12.2020 г. в очной форме», – говорится в «документе».

При этом отмечается, что для студентов медуниверситета будет предусмотрен «отдельный график очного обучения, с учетом расположения клинических кафедр в учреждениях здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз (COVID-19 – ред.)».