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В «ДНР» студенты возвращаются к очным занятиям

11.12.20 10:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» с 14 декабря студенты вузов возвращаются к очному формату занятий. Об этом говорится в «приказе» «минобрнауки ДНР», опубликованном сегодня, 11 декабря.

«В образовательных организациях/учреждениях высшего профессионального образования организовать образовательный процесс для студентов всех курсов и форм обучения с 14.12.2020 г. в очной форме», – говорится в «документе».

При этом отмечается, что для студентов медуниверситета будет предусмотрен «отдельный график очного обучения, с учетом расположения клинических кафедр в учреждениях здравоохранения, определенных в качестве госпитальных баз (COVID-19 – ред.)».

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