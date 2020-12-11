Областная психиатрическая больница в Славянске подготовлена как дополнительный COVID-госпиталь (Фото, видео)

Областная клиническая психиатрическая больница в Славянске (Донецкая обл.) готова в случае необходимости взять на себя роль дополнительного госпиталя для лечения больных COVID-19. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«Сначала под эту задачу рассматривалась Ледовая арена в Краматорске, но я рад, что к нашим аргументам профильное министерство прислушивалось, и мы смогли предложить другой объект», – отметил глава области.

Корпус областной психиатрической больницы совершенно новый, построенный вместо уничтоженного в ходе боевых действий в 2014 году.

Он уже частично оснащен современной мебелью и оборудованием, в частности, здесь есть и аппараты искусственной вентиляции легких, и кислородные концентраторы. Здание позволяет разместить несколько сотен коек.

«К счастью, на сегодняшний день потребности в дополнительном госпитале нет: больницы Донетчины справляются с пандемией на основных мощностях. Однако коронавирусная болезнь имеет склонность к лавинообразному распространению и, если количество больных будет стремительно расти – мы уже к этому готовы», – подчеркнул Павел Кириленко.