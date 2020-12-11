RU
Все новости

«Рынок» приедет домой: В Донецке набирают популярность «мобильные обналички»

11.12.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» после закрытия украинских банков в начале военного конфликта создали «центральный республиканский банк».

Однако возможности и функционал такого банка очень ограничен. Чтобы снять деньги с любой банковской карточки, кроме карты «ЦРБ», людям приходится пользоваться услугами обналичивания средств.

В соцсетях люди перечисляют, где работают «стационарные обналички»:

  • Анна: «В центре Донецка, на Пожарке, рядом с Green Plaza. Там вывеска и очереди стоят всегда. На Гвардейке две – на автостанции и рядом с рынком»;
  • Виталий: «Текстильщик, автобусная остановка… На месте подскажут»;
  • Лена: «Green Plaza, 3 этаж»;
  • Елена: «На Мирном»;
  • Инна: «"Молоко" (бывший "Амстор") на Ильича / Марии Ульяновой… Возле Green Plaza, Калининский рынок».

Также все большей популярностью пользуются «мобильные обналички». Жители Донецка рассказывают, что есть несколько Телеграм-каналов, где публикуются соответствующие объявления:

  • Александр: «Шо? А шо, есть мобильные?»;
  • Иван: «Есть, зайти в телеграмм обмен, и "рынок" приедет домой и обналичит»;
  • Инна: «В Телеграме – миллион вариантов»;
  • Аня: «Хороший курс, да, и сто раз проверено»;
  • Костя: «И идти никуда не надо»;
  • Алена: «Мне нравится мобильный вариант обналички».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк