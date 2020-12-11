«Рынок» приедет домой: В Донецке набирают популярность «мобильные обналички»

В «ДНР» после закрытия украинских банков в начале военного конфликта создали «центральный республиканский банк».

Однако возможности и функционал такого банка очень ограничен. Чтобы снять деньги с любой банковской карточки, кроме карты «ЦРБ», людям приходится пользоваться услугами обналичивания средств.

В соцсетях люди перечисляют, где работают «стационарные обналички»:

Анна: «В центре Донецка, на Пожарке, рядом с Green Plaza. Там вывеска и очереди стоят всегда. На Гвардейке две – на автостанции и рядом с рынком»;

Виталий: «Текстильщик, автобусная остановка… На месте подскажут»;

Лена: «Green Plaza, 3 этаж»;

Елена: «На Мирном»;

Инна: «"Молоко" (бывший "Амстор") на Ильича / Марии Ульяновой… Возле Green Plaza, Калининский рынок».

Также все большей популярностью пользуются «мобильные обналички». Жители Донецка рассказывают, что есть несколько Телеграм-каналов, где публикуются соответствующие объявления: