«Рынок» приедет домой: В Донецке набирают популярность «мобильные обналички»

В «ДНР» после закрытия украинских банков в начале военного конфликта создали «центральный республиканский банк».
Однако возможности и функционал такого банка очень ограничен. Чтобы снять деньги с любой банковской карточки, кроме карты «ЦРБ», людям приходится пользоваться услугами обналичивания средств.
В соцсетях люди перечисляют, где работают «стационарные обналички»:
- Анна: «В центре Донецка, на Пожарке, рядом с Green Plaza. Там вывеска и очереди стоят всегда. На Гвардейке две – на автостанции и рядом с рынком»;
- Виталий: «Текстильщик, автобусная остановка… На месте подскажут»;
- Лена: «Green Plaza, 3 этаж»;
- Елена: «На Мирном»;
- Инна: «"Молоко" (бывший "Амстор") на Ильича / Марии Ульяновой… Возле Green Plaza, Калининский рынок».
Также все большей популярностью пользуются «мобильные обналички». Жители Донецка рассказывают, что есть несколько Телеграм-каналов, где публикуются соответствующие объявления:
- Александр: «Шо? А шо, есть мобильные?»;
- Иван: «Есть, зайти в телеграмм обмен, и "рынок" приедет домой и обналичит»;
- Инна: «В Телеграме – миллион вариантов»;
- Аня: «Хороший курс, да, и сто раз проверено»;
- Костя: «И идти никуда не надо»;
- Алена: «Мне нравится мобильный вариант обналички».