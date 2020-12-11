«Не мог не собезьянничать с Путина»: Дончане назвали открытие КПВВ самым важной темой для «прямой линии» Пушилина

«Глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал проведение «Прямой линии» с жителями «республики» на 15 декабря. В этой связи некоторые местные группы в соцсетях решили провести опросы, что больше всего волнует людей и о чем они хотят спросить Пушилина.

В результате оказалось, что самым главным вопросом дончане назвали открытие «границ» и разблокирование КПВВ на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией. В одном из местных Telegram-каналов за это высказались 23% из более 2200 участников опроса.

«Наш вчерашний опрос показал – люди хотят знать перспективы открытия границ. Интересно, что нового скажет Денис Пушилин о самой непопулярной антиковидной мере», – отмечает паблик.

В другом донецком Telegram-канале констатируют, комментируя результаты опроса, что «мало надежды на то, что власти ДНР будут столь же сговорчивыми и откроют КПВВ для граждан, у многих из которых остается открытым вопрос продления карт "Ощадбанка"».

«Их срок действия – до 1 января 2021 года. Есть перспектива, что украинский банк пойдет навстречу жителям Л-ДНР и продлит срок действия банковских карт еще на 2-3 месяца. Только в ДНР у 100 000 тысяч человек просрочены карты "Ощадбанка"», – пишут в Telegram-канале.

«Между тем, опрос по поводу наиболее важной темы для предстоящей горячей линии Пушилина (которую он не мог не собезьянничать с Путина) является именно вопрос открытия границ с Украиной. Власти ДНР постоянно обвиняют украинскую сторону в шантаже, саботаже и прочем – в отношении работы КПВВ. Но факт остается фактом – граница закрыта именно по инициативе ДНР, в рамках усиленной "борьбы с коронавирусом". И власти продолжают упорно игнорировать работу перевозчиков, которые за 2500-3000 грн возят людей из ДНР в Украину через Россию», – резюмируют в паблике.