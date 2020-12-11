В «ДНР» сообщили, сколько выдали зарплатных карт «ЦРБ» людям

В «ДНР» зарплатные карты «центрального республиканского банка» получили около 370 тыс. человек. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

«Количество держателей зарплатных карт составило 370 тыс. человек», – утверждают в «ЦРБ».

«По состоянию на 1 декабря 2020 года ЦРБ обслуживает зарплатные проекты более 3 тыс. республиканских работодателей», – уверяют в «ЦРБ».

Кроме того, в банке напомнили, что для осуществления некоторых платежей физические лица могут пользоваться онлайн-банкингом. «Для регистрации в этой системе необходимо наличие платежной карты», – сообщили в «ДНР» и добавили, что еще одним условием является подключение услуги смс-информирования в отделении «ЦРБ».

Напомним, в «ДНР» платежные карточки «центрального республиканского банка» дают обладателям украинских паспортов и «паспортов ДНР».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube