100%-е покрытие области: На Луганщине начинают монтировать телебашню (Видео)

В Попаснянском районе Луганской области идут работу по обустройству опор для монтажа металлической конструкции телебашни.

Три из опор телевышки уже залили бетоном, он застыл. Сейчас идет работа над четвертой. Эта часть – опорная, она находится под землей, котлован зароют. Рядом строят аппаратное помещение с бомбоубежищем. За 10 км от места возведения телевышки находится неподконтрольный украинской власти Первомайск.

По словам Дмитрия Сурженко, директора КП «Инновационно-информационный центр», которое является заказчиком строительства, телевышка сможет транслировать телепрограммы на неподконтрольную территорию, захватывая даже часть Донецкой области.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что вышка будет работать в радиочастотах почти на 100 км, ТВ-частоты будут охватывать радиус около 50 км.

«Но радио будет полностью охватывать всю временно оккупированную территорию, а телевидение сможет охватывать половину как минимум», – уточнил Сергей Гайдай.

По его словам, на строительство потратят около 45 млн грн. Завершить возведение телевышки планируют весной 2021 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «UA: Донбасс»