Продолжают издеваться, потому что могут, – Асеев о тайной тюрьме в Донецке

Тайная тюрьма «Изоляция» в неподконтрольном украинским властям Донецке – это современный концлагерь. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на презентации проекта «Изоляция: Must speak» рассказал освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинский журналист, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев.

«Когда мы говорим об "Изоляции", мы говорим о тайной тюрьме. Но это не тюрьма, мы должны четко это понимать. Книга, которая имеет название "Светлый путь: История одного концлагеря" – вот это название, концлагерь, оно самое близкое к реальности, которая есть за теми заборами», – сообщил Асеев.

«То, что это не тюрьма, можно определить по многим критериям», – добавил он.

По словам украинского журналиста, одним из таких мощных критериев являются свидетельства людей, которые много лет провели в тюрьмах, и потом попали в «Изоляцию».

С одним из таких людей Асеев был в заключении. Журналист, который на тот момент уже год находился в «Изоляции», сообщил этому человеку, когда их перевозили в «контору» «МГБ» в автобусе, где они находятся территориально. А также сообщил, что это спецтюрьма «МГБ». И просидевший 20 лет в тюрьмах на особом режиме мужчина ответил Асееву, что «такого не видел даже в самых жестоких тюрьмах, в 90-х, и мне никто такого не рассказывал».

В книге, которую презентовал Асеев, лейтмотивом являются пытки. «Но все-таки прежде всего эта книга – это ответ, попытка ответить на вопрос, что такое человек, и на что мы способны по отношению друг к другу. "Изоляция" очень четко отвечает на этот вопрос. Казалось бы, 21 век, мы имеем опыт двух мировых войн, а человек такой же – жестокий, завистливый», – сказал автор.

Также он отметил, что в «Изоляции» пытают для того, чтобы выбить показания из человека. «Но специфика "Изоляции" заключается в том, что, когда вы уже все подписали, над вами все равно продолжают издеваться. Просто потому что они могут это сделать», – поделился Асеев.

Он сообщил, что в книге нет художественного сюжета – это публицистические зарисовки с философскими отступлениями.

Журналист также подчеркнул, что хочет донести, что такое место, такой современный концлагерь существует сегодня на временно неподконтрольной украинским властям территории. «И нужно давить на Россию, чтобы они хотя бы его закрыли», – резюмировал Асеев.