Принесли мусор: В Луганске поджигали новогоднюю елку (Фото)

В «ЛНР» неизвестные пытались поджечь новогоднюю елку, установленную коммунальщиками в парке имени Горького в Луганске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщается, в ночь с 10 на 11 декабря на территории парка имени Горького была совершена попытка повреждения установленной коммунальщиками новогодней ели.

«Неизвестные подожгли принесенный мусор под металлическим каркасом ели. По счастливой случайности огонь не перекинулся на хвойное дерево, и главный атрибут новогодних праздников практически не пострадал. Однако такой вопиющий случай далеко не единственный. Накануне праздников учащаются случаи спиливания верхушек елей и ветвей деревьев хвойных пород, повреждения светодиодных инсталляций», – заявили в «администрации» Луганска.

Также там обратились к родителям с просьбой «активизировать воспитательную работу со своими детьми, акцентировав внимание юных горожан на важности бережного отношения к имуществу», а всех луганчан призвали «своевременно сообщать в правоохранительные органы информацию, которая может помочь предотвратить подобные действия вандалов».