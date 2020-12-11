Ситуация на КПВВ: С утра пропустили больше 700 человек

Сегодня, 11 декабря линию разграничения на Донбассе можно пересечь через контрольные пункты въезда-выезда «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

На остальных 5 КПВВ Донбасса смежные блокпосты блокируют незаконные вооруженные формирования.

«По состоянию на 11:00 через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию прошли 34 человека и проехали 2 автомобиля. На контролируемую территорию – 7 человек и 4 автомобиля. По "Станице Луганской" на это же время на временно оккупированную территорию прошли 384 человека, на контролируемую территорию – 303», – уточнил представитель ГПСУ.