Давно все выкуплено: В Донецке делятся советами, как достать билеты в театр

В неподконтрольном украинским властям Донецке по-прежнему сложно купить билет в «республиканский» «Донецкий музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна». В соцсетях местные жители делятся советами, как попасть на представление.

Дончане обсуждают разные способы покупки билета, от распространителей до выкупа в кассе в живой очереди.

Большинство говорят о том, что приобрести билет на желаемое представление можно, «поймав» его в одной из групп в соцсети, так как иногда люди сдают билеты за 1-2 дня до спектакля, или перепродают с наценкой. В группах даже создают специальные разделы «Куплю-продам билет».

В паблике люди пишут о том, на какое представление хотели бы попасть, и делятся информацией о наличии билетов:

Елена: «Может, у кого есть лишние 2 билета на "Игроков" в драмтеатр»;

Олеся: «Есть группа театра, там быстрее купите»;

Елена: «Нет билетов, давно все выкуплено»;

Олеся: «Люди, бывает, продают за 1-2 дня, мало ли у кого какой форс-мажор. Я так на "Оперу Мафиоза" попала»;

Дмитрий: «Я спрошу у знакомых в театре, но вроде говорили, что если в кассе нет, значит нет!».

Также дончане обсуждают, реально ли вообще попасть в театр, и как это лучше сделать:

Елена: «Блин, так в театр захотелось! Вообще, туда реально попасть хоть на что-то?»;

Вера: «Реально, первого-второго числа за два месяца вперед, билеты продаются в кассе. За пару дней они уходят. Можно забронировать на сайте, но там мало мест выделяется и места не лучшие. Начинают бронировать на сайте театра вечером 1-го в 18:00 (или 17:00). Желательно там зарегистрироваться заранее, чтобы не терять время, иначе через полчаса выбора почти не останется… И еще, поскольку часть спектаклей были перенесены из-за карантина, в декабре вряд ли получится что-то перехватить. Но раньше удавалось попасть на менее востребованные спектакли не на лучшие места даже после 10-го числа»;

Инночка: «Если работаете в бюджетных организациях, можно через профсоюз»;

Наталья: «Следите за публикациями в группе театра. В ФБ. Они предупреждают, когда будет открыто бронирование на сайте. Потом бронируйте на сайте. Если успеете, конечно. А вот в кассу выкупать забронированное – придется постоять, это да… Это быстрее, чем стоять в дикой очереди в "живую" кассу. Сейчас чуть потише все, из-за ковида, а до того билеты поймать тот еще азарт был».

Напомним, в «ДНР» возобновил показ спектаклей с очным присутствием зрителей «республиканский» «Донецкий музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна».