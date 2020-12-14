Можно и дороже: Расценки на проезд из Донецка на подконтрольную территорию

На подконтрольную украинским властям территорию с неподконтрольной по-прежнему крайне сложно попасть из-за блокирования работы контрольных пунктов пропуска со стороны «республик».
Чтобы попасть на подконтрольную территорию, людям приходится ехать через РФ: больше суток проводить в дороге и платить крупные суммы.
Так, в «ДНР» предлагают поездки:
- Донецк – Киев – 2500 грн;
- Донецк – Харьков – 2250 грн;
- Донецк – Мариуполь – 3500 грн;
- Донецк – Славянск – 2500 грн.
Еще одно предложение от перевозчиков: предлагают поездку Донецк – Киев – Донецк через Крым без украинского загранпаспорта за 10 000 грн (за всю дорогу).
Такое предложение оценили не все, многие считают, что такие поездки обернутся неприятностями:
- Александр: «А в Киев через Крым – это вовсе как из варягов в греки. Приключения входят в стоимость»;
- Татьяна: «Если это не развод (перевоз вроде солидный), то это может таким геморроем для человека встать»;
- Анатолий: «Очень рискованно. Если это не мошенники».
В соцсетях делятся своими историями поездок и комментируют обозначенные суммы:
- Галина: «Люди едут в Мариуполь не отдыхать, а по делам, за документами и т.д. Я наxожусь в Донецке, в 130 км от Мариуполя – чтобы туда поеxать и оформить документы, вынуждена отдать 3500 грн»;
- Татьяна: «Цены на проезд – ох**неть. Я тоже слышала о том, что через Крым, возможно, скоро начнут ездить. Пока была дома, встретила знакомую, которая ехала из Николаева в Горловку за 4500 грн»;
- Лика: «Просто слов нет. До Волновахи 1 час езды. Мама ехала (престарелый человек) 33 часа. Не каждый выдержит такую дорогу. До каких пор такой беспредел будет происходить?»;
- Александр: «До Харькова дешевле всего. Обидно даже».
В пабликах пишут о сговоре, отмечая, что при поездке через РФ у человека такая же, если не большая, возможность заразиться коронавирусом, как и при поездке через линию разграничения:
- Сергей: «Все в сговоре, как в карман населению залезть. И ни слова о том, что в России заболевших на много процентов больше, чем в Украине, там, типа, не прилипает болячка»;
- Александра: «Думаю, что это сговор. Многие вещи почему-то происходят очень уж синхронно… Ну не так же нагло и назло людям: Украина открывает КПП, оборудует их, а МММ, назло, позакрывало. На Еленовке хоть и оставили, но создали такие условия, что ехать себе дороже»;
- Лидия: «Сговор – это однозначно.... Везде только выкачка денег, люди не нужны, только бабло»;
- Татьяна: «Как же я "мечтала" съездить домой за 10 000 грн. Наживаются на горе людей».
Люди делятся своими возмущениями: «Обалдеть… Деньги вирус не боятся… Проходимцы… Когда конец беспределу. Кто тут бабки загребает… Нет предела совершенству... Потолка нет, если крышу снесло. Можно и дороже...».
При этом отдельно поднимается вопрос о том, что большая часть суммы поступает вовсе не в карман водителя:
- Алексей: «Кстати, прикур у перевозов и небольшой… с учетом бензина, отстегиваний и амортизации»;
- Сеня: «Речь немного не о перевозах, а о тех, кто создал такую ситуацию, когда можно измываться над людьми»;
- Коля: «Ребята! Подавляющее большинство нынешних "перевозов" – это водилы на зарплате. Этот бизнес давно перешел в совсем другую категорию»;
- Сеня: «Ясен пень. Там руководят процессом те, кто у корыта».
Есть и мнение, что вариант добраться на подконтрольную украинским властям территорию даже за больше чем сутки – это лучше, чем совсем не иметь такой возможности.
«Скажите спасибо, что появилась такая возможность выезжать. Едут в основном те, кому это крайне необходимо. И каждый хозяин своему бюджету: кому дорого, те не выезжают», – пишет Марина.
Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1 700 – 5 400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.
Напомним, перевозчики предлагают и иной способ попасть с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» – через Крым.