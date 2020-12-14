Можно и дороже: Расценки на проезд из Донецка на подконтрольную территорию

На подконтрольную украинским властям территорию с неподконтрольной по-прежнему крайне сложно попасть из-за блокирования работы контрольных пунктов пропуска со стороны «республик».

Чтобы попасть на подконтрольную территорию, людям приходится ехать через РФ: больше суток проводить в дороге и платить крупные суммы.

Так, в «ДНР» предлагают поездки:

Донецк – Киев – 2500 грн;

Донецк – Харьков – 2250 грн;

Донецк – Мариуполь – 3500 грн;

Донецк – Славянск – 2500 грн.

Еще одно предложение от перевозчиков: предлагают поездку Донецк – Киев – Донецк через Крым без украинского загранпаспорта за 10 000 грн (за всю дорогу).

Такое предложение оценили не все, многие считают, что такие поездки обернутся неприятностями:

Александр: «А в Киев через Крым – это вовсе как из варягов в греки. Приключения входят в стоимость»;

Татьяна: «Если это не развод (перевоз вроде солидный), то это может таким геморроем для человека встать»;

Анатолий: «Очень рискованно. Если это не мошенники».

В соцсетях делятся своими историями поездок и комментируют обозначенные суммы:

Галина: «Люди едут в Мариуполь не отдыхать, а по делам, за документами и т.д. Я наxожусь в Донецке, в 130 км от Мариуполя – чтобы туда поеxать и оформить документы, вынуждена отдать 3500 грн»;

Татьяна: «Цены на проезд – ох**неть. Я тоже слышала о том, что через Крым, возможно, скоро начнут ездить. Пока была дома, встретила знакомую, которая ехала из Николаева в Горловку за 4500 грн»;

Лика: «Просто слов нет. До Волновахи 1 час езды. Мама ехала (престарелый человек) 33 часа. Не каждый выдержит такую дорогу. До каких пор такой беспредел будет происходить?»;

Александр: «До Харькова дешевле всего. Обидно даже».

В пабликах пишут о сговоре, отмечая, что при поездке через РФ у человека такая же, если не большая, возможность заразиться коронавирусом, как и при поездке через линию разграничения:

Сергей: «Все в сговоре, как в карман населению залезть. И ни слова о том, что в России заболевших на много процентов больше, чем в Украине, там, типа, не прилипает болячка»;

Александра: «Думаю, что это сговор. Многие вещи почему-то происходят очень уж синхронно… Ну не так же нагло и назло людям: Украина открывает КПП, оборудует их, а МММ, назло, позакрывало. На Еленовке хоть и оставили, но создали такие условия, что ехать себе дороже»;

Лидия: «Сговор – это однозначно.... Везде только выкачка денег, люди не нужны, только бабло»;

Татьяна: «Как же я "мечтала" съездить домой за 10 000 грн. Наживаются на горе людей».

Люди делятся своими возмущениями: «Обалдеть… Деньги вирус не боятся… Проходимцы… Когда конец беспределу. Кто тут бабки загребает… Нет предела совершенству... Потолка нет, если крышу снесло. Можно и дороже...».

При этом отдельно поднимается вопрос о том, что большая часть суммы поступает вовсе не в карман водителя:

Алексей: «Кстати, прикур у перевозов и небольшой… с учетом бензина, отстегиваний и амортизации»;

Сеня: «Речь немного не о перевозах, а о тех, кто создал такую ситуацию, когда можно измываться над людьми»;

Коля: «Ребята! Подавляющее большинство нынешних "перевозов" – это водилы на зарплате. Этот бизнес давно перешел в совсем другую категорию»;

Сеня: «Ясен пень. Там руководят процессом те, кто у корыта».

Есть и мнение, что вариант добраться на подконтрольную украинским властям территорию даже за больше чем сутки – это лучше, чем совсем не иметь такой возможности.

«Скажите спасибо, что появилась такая возможность выезжать. Едут в основном те, кому это крайне необходимо. И каждый хозяин своему бюджету: кому дорого, те не выезжают», – пишет Марина.

Как сообщалось ранее, сейчас жителям «Л-ДНР» въезжать в Украину через Россию выгоднее, чем при законном пересечении линии разграничения. Но при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, люди подлежат административной ответственности: штрафы составляют 1 700 – 5 400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Напомним, перевозчики предлагают и иной способ попасть с подконтрольной Украине территории в «Л-ДНР» – через Крым.