Катастрофа Ил-76: Генералу Назарову вынесен приговор

Днепровский апелляционный суд вынес приговор генералу Виктору Назарову, обвиняемому в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия – катастрофу Ил-76 с 40 десантниками и 9 членами экипажа в аэропорту Луганска в 2014 году. Об этом сообщает «Укринформ».

Апелляционный суд оставил обвинительный приговор первой инстанции Павлоградского горрайонного суда без изменений. Назаров должен отбыть 7 лет лишения свободы.

«Приговор Павлоградского горрайонного суда оставить без изменений», – зачитали в суде.

На момент трагедии генерал-майор Назаров был начальником штаба Антитеррористической операции. Следователи доказали, что он знал об угрозе, не организовал противодействия террористам и не обеспечил защиту военных. Назаров вины не признал, перед родственниками погибших не извинился.

Рассмотрение дела длилось 5 лет.

В зале суда Назарова не взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на Донбассе самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил по собственному желанию. Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подписал рапорт об увольнении.

Напомним, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

В Красногвардейском районном суде Днепра 13 августа 2018 года был объявлен обвинительный акт по «экс-главе ЛНР» Игорю Плотницкому и двум главарям незаконных вооруженных формирований (НВФ) Игорю Патрушеву и Александру Гурееву. СБУ собрала очередные доказательства того, что к авиакатастрофе причастны офицеры российской военной разведки и ЧВК «Вагнера».

Суд два года не может рассмотреть апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова, которого обвиняют в служебной халатности по делу в отношении сбитого в 2014 году при посадке в аэропорту «Луганск» самолета Ил-76 с 49 украинскими военными на борту.