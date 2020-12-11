Когда иссякнет «последняя надежда»: Что происходит с газом в Донецкой области

«Жителей Донетчины, которые не успеют заключить договор с новым поставщиком голубого топлива до 30 ноября, могут отключить от газоснабжения». Еще несколько недель назад этот тезис активно обсуждали в СМИ и соцсетях, а мэрии райцентров проводили пресс-конференции. И неудивительно: о такой возможности говорил закон. Если точнее: утвержденные НКРЭКУ Правила поставки природного газа. Но зима пришла, а массовых отключений так и не последовало. Что же произошло и ждать ли их позже? Журналисты «Донецких новостей» разбирались в теме.

«Последняя надежда» быть с газом

Напомним, с 1 октября более 400 тысяч семей в Донецкой области оказались без постоянного поставщика газа. Все дело в том, что «Донецкоблгаз» не закупил топливо для своих клиентов. Государство выступило гарантом того, что хотя бы первое время потребители без газа не останутся. Все 400 тысяч абонентов на 60 дней перешли к так называемому поставщику «последней надежды» – «Нафтогазу Украины». Но вот до истечения этих двух месяцев самостоятельно выбрать газового провайдера и заключить новый договор все-таки нужно было. Ведь уже 30 ноября абоненты формально должны были остаться без поставщика, и, соответственно, права пользоваться газом. Эксперты и представители местных властей не раз заявляли – автоматического перевода потребителей от поставщика «последней надежды» к любой другой компании ждать не стоит – передавать личные данные клиентов незаконно. Должны были последовать отключения тех абонентов, которые по каким-то причинам не подключились к новому, «постоянному», поставщику.

Кто на рынке

В такой ситуации начали активно предлагать свои газовые услуги жителям Донецкой области YASNO и «Нафтогаз Украины». Первая компания известна как поставщик электроэнергии, вторая – как поставщик «последней надежды», но в то же время она продает газ и на коммерческих условиях. У обеих договор на поставку газа можно заключить через интернет, а в YASNO – отправить документы через Viber. Цена на газ у обоих поставщиков отличается на несколько копеек. Основная разница в том, что YASNO (ООО «Донецкие энергетические услуги») еще до старта продаж газа создал в регионе широкую сеть представительств – во всех больших городах работают энергоофисы, в которых тоже можно заключить договор на поставку. Кроме того, в отделениях ПУМБ в Краматорске, Славянске и Соледаре также можно заключить газовый контракт с YASNO. Отделений же «Нафтогаза» на Донетчине нет – в дальнейшем в случае возникновения вопросов единственный выход для клиентов – звонить или писать в мессенджеры.

Всего же поставщиков на рынке газа для населения – более полусотни. Договор можно заключить с любой лицензированной компанией. Право выбора поставщика появилось у украинцев несколько месяцев назад – с августа в стране заработал свободный рынок газа и теперь каждый владелец жилья (не важно, частного дома или квартиры) может перейти от одного провайдера к другому. Ориентиры для потребителей в этом процессе – сервисы, надежность, и, конечно же, цены, которые предлагают поставщики. У всех они разные и могут меняться каждый месяц. Например, стоимость топлива в декабре у разных компаний колеблется от 6 до почти 9 гривен за кубометр. Донецкие новости ранее уже рассказывали об этом в своей статье подробно.

Новые решения

В конце ноября газовый коллапс не состоялся – буквально в последние дни перед истечением срока продажи голубого топлива поставщиком «последней надежды» сотням тысяч жителей Донбасса НКРЭКУ изменила свое старое решение. Новое постановление № 2202, датированное 27 ноября, убирает ограничение на подачу поставщиком «последней надежды» газа лишь в течение 60 дней.

Но радоваться, что не придется все-таки брать на себя ответственность, заключать новый договор и можно бесконечно закупать газ у поставщика «последней надежды», рано. Уже в начале декабря на сайте Донецкой областной государственной администрации появилось разъяснение ситуации и нового постановления регулятора. В нем говорится: «Для жителей Донецкой области, которые еще не выбрали для себя рыночного поставщика газа, такие изменения означают, что они будут обеспечены газом в декабре 2020 – январе 2021 года. В дальнейшем произойдет очередное обновление реестров потребителей газа».

Так что получается, что необходимость определяться с поставщиком никуда не исчезла. Как и вероятность массовых отключений. Дело только в отсрочке на 2 месяца. Поторопиться стоит, ведь по состоянию на 1 декабря выбор еще не сделали 295 тысяч семей в Донецкой области. А по закону поставщики газа имеют право рассматривать заявки потенциальных клиентов до 3 недель (хотя все очень индивидуально). Все ли успеют до 1 февраля?

Стоит ли оттягивать возможность сэкономить?

Важно не забывать, что помимо официальных требований к срокам заключения договора с «постоянным» поставщиком газа, есть еще и резон экономии расходов на газ. Чем дольше семья оттягивает переход от поставщика «последней надежды» на обычные коммерческие условия, тем больше теряет в деньгах.

К примеру, те, кто потреблял газ весь ноябрь от поставщика «последней надежды» по цене 6,91 грн/м3, за 300 кубов газа заплатят за него 2073 грн. А те, кто одним из первых с 1 ноября перешел, к примеру, на газ от YASNO по цене 6,49 грн/м3, заплатят за тот же объем 1947 грн. Экономия в 126 грн – для кого-то может и мелочь, но в течение нескольких месяцев общая сумма экономии будет больше.

А для жителей Мариуполя, которые также могут свободно выбирать поставщика газа, несмотря на то, что не оказались в ситуации «последней надежды» и продолжают получать газ от местного газсбыта, экономия могла оказаться еще большей. К примеру, «Азовгаз» продавал в ноябре голубое топливо по 8,64 грн/м3. По сравнению с клиентами YASNO и «Нафтогаза Украины», его потребители на тех же 300 кубах переплатили за месяц более 645 грн, что выглядит весьма расточительным. Наверняка пара минут усилий по фотографированию документов и передаче их через интернет новому поставщику, вполне стоят того, чтобы эти деньги сэкономить и потратить на что-то нужное.

При смене поставщика могут быть и другие виды экономии. Например, в YASNO при оплате за газ не нужно платить банковскую комиссию – хоть это и несколько гривен, но тоже приятный бонус.

Такие несложные расчеты каждый может применить для своих объемов потребления, чтобы ответить на простой вопрос – а стоит ли тянуть с оформлением газового договора?