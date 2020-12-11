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По итогам служебной проверки: Омбудсмен уволила своего представителя по Донецкой и Луганской областям

11.12.20 13:10
Павел Лисянский
Павел Лисянский / Фото: hromadske.ua

Представитель омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павел Лисянский уволен с занимаемой должности. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице.

«Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск – проведена. С сегодняшнего дня он освобожден от занимаемой должности», – написала Денисова.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что Павел Лисянский избил охранника ресторана в Святогорске. Очевидцы рассказали, что охранник просил Лисянского уйти из ресторана, поскольку заведение закрывается. Завязался спор, и представитель омбудсмена сбил мужчину с ног и наносил удары. Присутствующие пытались его остановить и вызывали полицию. По факту случившегося полиция Донецкой области открыла уголовное производство. С 7 декабря Лисянский был отстранен от должностных обязанностей на время служебной проверки.

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