Развращал 9-летнюю падчерицу: На Луганщине местного жителя приговорили к 7 годам тюрьмы

В Меловском районе Луганской области суд признал виновным местного жителя в растлении малолетного ребенка. Мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что после переезда к сожительнице неоднократно судимый житель Меловского района регулярно совершал развратные действия в отношении ее дочери. На момент совершения преступления девочке исполнилось 9 лет. В уголовном производстве задокументированы многочисленные эпизоды растления отчимом малолетнего ребенка в течение 2016-2018 годов», – говорится в сообщении.

Меловской районный суд Луганской области, изучив материалы дела, заслушав потерпевшую и ее мать, согласился с доводами прокурора и признал виновным обвиняемого за растление несовершеннолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Суд назначил обвиняемому 7 лет отбывания наказания в местах лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что во время судебного заседания обвиняемый виновным себя не признал и отказался от каких-либо объяснений.