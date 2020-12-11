Встреча советников, КПВВ, обмен пленными: Арестович рассказал о продвижении в переговорах ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе квалифицирует то, что происходит в переговорном процессе, как очень медленное, но продвижение. Об этом сегодня, 11 декабря, заявил на пресс-конференции спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Самое главное достижение для нас – что Россия все еще сохраняет процесс, и фактически мы можем констатировать, что дела идут по "плану А", что формальных и неформальных оснований для перехода к "плану Б" пока еще нет», – отметил Арестович.

Он сообщил, что недавно на этой неделе российская сторона подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников Нормандского формата.

«15-го декабря у нас заседание ТКГ, последнее в этом году. И даже если посмотреть по делам в подгруппах, мы можем сказать, что даже в вопросах работы КПВВ – все эти два листа с техническими условиями, которые мы согласовываем постоянно, – и там есть продвижение. К сожалению, оно очень медленное», – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что самое медленное продвижение – в самом больном вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц.

«Но тем не менее – Нормандский формат существует, процесс существует, и хоть он продвигается по миллиметру, по капле, – но он есть», – резюмировал Алексей Арестович.