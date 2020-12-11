Фиксируются повторные случаи COVID-19: Минздрав рекомендует отменить поездки на новогодние праздники

В Украине фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом людей, переболевших 3-5 месяцев назад. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

«Такие случаи были зарегистрированы, в частности, в Черновицкой и Кировоградской областях. Учет всех больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора», – сказал Степанов.

По его словам, Минздрав советует украинцам воздержаться от поездок на новогодние праздники.

«Если поездка все же запланирована, то рекомендуется предварительно ознакомиться с условиями въезда в конкретную страну на сайте МИД. Также важно во время путешествия соблюдать правила безопасности», – подчеркнул министр.

Он добавил, что в Украине несколько стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19, однако медицинские учреждения продолжают работать в напряженном режиме. На сегодня в больницах находится 27 708 больных.

Степанов отметил, что Минздрав постоянно расширяет перечень медучреждений, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, включая не только коммунальные, но и ведомственные больницы.

Напомним, на период с 8 по 24 января 2021 года правительством введены усиленные карантинные ограничения. Но если ситуация с COVID-19 будет стремительно ухудшаться, Кабмин оставил за собой право вводить карантин немедленно.