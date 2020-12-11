В России заочно осудили украинского нацгвардейца Виталия Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Его обвиняют в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года, передает российский «ТАСС».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», – говорится в сообщении суда.

Кроме того, на основании ходатайства Следственного комитета РФ суд объявил Виталия Маркива в розыск.

Как сообщалось ранее, 3 ноября 2020 года украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе. Нацгвардеец вернулся в Украину.

Напомним, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка Славянского района под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Украина 20 ноября 2019 года подала апелляционную жалобу на решение суда. Из-за эпидемии COVID-19 в Италии деятельность судебных органов в марте 2020 года была приостановлена и рассмотрение апелляции по делу Маркива заблокировано.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Следственный эксперимент доказал, что Виталий Маркив не причастен к этому делу.

В Италии апелляционный процесс по делу украинского военного Виталия Маркива возобновился 29 сентября 2020 года.