RU
Все новости

Отказали обе почки: Состояние здоровья мэра Харькова резко ухудшилось

11.12.20 15:13
Геннадий Кернес
Геннадий Кернес / Фото: youtube.com

У избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в Германии проходит лечение от последствий коронавируса, ухудшилось состояние здоровья. У политика отказали обе почки. Об этом сообщил пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко, передает «РБК-Украина».

«У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе. Однако, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе. Я думаю, что такие планы семьи являются обнадеживающими», – сказал он.

Напомним, первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги.

Кернес не смог приехать в Харьков 9 декабря, т.к. до сих пор проходит лечение от осложнений коронавируса в Германии. Ожидается, что он прибудет ближе к 20-30 декабря.

Напомним, что ночью 16 сентября Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких.

Он лично не присутсвовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз избран Харьковским городским головой.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк