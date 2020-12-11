Отказали обе почки: Состояние здоровья мэра Харькова резко ухудшилось

У избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который в Германии проходит лечение от последствий коронавируса, ухудшилось состояние здоровья. У политика отказали обе почки. Об этом сообщил пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко, передает «РБК-Украина».

«У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе. Однако, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе. Я думаю, что такие планы семьи являются обнадеживающими», – сказал он.

Напомним, первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги.

Кернес не смог приехать в Харьков 9 декабря, т.к. до сих пор проходит лечение от осложнений коронавируса в Германии. Ожидается, что он прибудет ближе к 20-30 декабря.

Напомним, что ночью 16 сентября Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких.

Он лично не присутсвовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз избран Харьковским городским головой.