Выданы в «Л-ДНР»: Украина должна разработать механизмы принятия к сведению этих документов

На неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. Но Украина не признает такие документы. Но пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала менеджерка по адвокации Центра прав человека Zmina Алена Лунева во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

«Когда в 2014 году проходила оккупация Крыма, то в первом законе об обеспечении прав и свобод в условиях режима временно оккупированных территорий сразу была установлена презумпция недействительности документов, которые выданы в оккупации. Фактически Украина не признает эти документы… Но когда это было в 2014 году, это было абсолютно понятно», – сказала она.

Но за 7 лет люди получили массу документов, которые касаются базовых вопросов жизнедеятельности – «паспорта», свидетельства о рождения / смерти, бракосочетания / развода, сделки с недвижимостью, аттестаты / дипломы, медицинские справки, трудовые книжки и пр.

«Да, это оккупированные территории, но мы должны говорить, что по разным оценкам сейчас там проживает более 4 млн человек. И сейчас если говорить, что мы не признаем эти документов, то это означает, что мы отвергаем, не работаем с огромным массивом информации и не создаем никаких механизмов для этих людей, чтобы информация этих документов оказалась в государственных органах Украины», – отметила правозащитница.

Лунева напомнила, что на нынешний момент Украина косвенно признает лишь два вида документов, выданных в «Л-ДНР» – о фактах рождения / смерти и об образовании.

Так, в 2018 году был принят Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». В нем содержится статья, которая позволяет украинским судам принимать документы о рождении и смерти, выданные в «Л-ДНР», и в дальнейшем ЗАГСам выдавать на их основе соответствующие свидетельства украинского образца. «И это было впервые, когда мы на основании международного опыта признали, что государство может принять во внимание информацию документа, выданного на оккупированной территории. И выдать документ, который признается государством Украина», – продолжила Лунева.

Также это касается документов об образовании. Когда абитуриент из «Л-ДНР» поступает в украинские вузы по упрощенной процедуре, он заполняет декларацию на основании документов, выданных на неподконтрольной территории.

«Но по факту – это и всё. Остальные документы, остальные жизненные ситуации мы не признаем. И сейчас уже наступил момент, когда нужно разрабатывать механизмы, которые позволят использовать информацию, которую подтверждают документы, выданные на оккупированных территориях. Да того, чтобы облегчить людям жизнь», – подчеркнула Лунева.

Она акцентировала, что в противовес Украине Россия (особенно в отношении жителей «Л-ДНР») постоянно и систематически принимает законодательство, которое упрощает получать гражданство РФ. «И в соответствии с последними изменениями, для этого не нужно предъявлять украинские документы. Это означает, что человеку уже не нужно получать даже паспорт гражданина Украины, чтобы в дальнейшем получить российский паспорт. И ситуация выглядит так, что Украина, в отличие от России, не либеральна к людям, которые проживают на оккупированных территориях», – говорит правозащитница.

Она добавляет, что мотивы действий России понятны. «Но это должно подтолкнуть государство Украина к наработке соответствующих механизмов взятия во внимание и использования информации из документов, выданных на оккупированных территориях», – резюмировала она.

Правозащитники подчеркивают, что они не выступают за то, чтобы государственные органы признавали документы, выданные незаконными формированиями, а только чтобы они принимали к сведению необходимую информацию для восстановления прав своих граждан. Они настаивают, что государство должно искать пределы в работе с такими документами.