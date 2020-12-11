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От осложнений умерли 5 больных: На Луганщине медики сообщают о 179 новых случаях COVID-19

11.12.20 15:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине за сутки лабораторно подтверждены 179 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 5 больных. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 65-летний мужчина из Лисичанска, 63-летний мужчина из Рубежного, 50-летняя женщина из Северодонецка, 46-летняя женщина из Новоайдарского района и 71-летняя женщина из Попаснянского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 55 человек;
  • Рубежное – 26;
  • Северодонецк – 39;
  • Беловодский район – 2;
  • Белокуракинский – 10;
  • Кременской – 6;
  • Новоайдарский – 17;
  • Попаснянский – 14;
  • Старобельский – 9;
  • Троицкий – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 7 615 человек, из них:

  • выздоровели – 5 557 человек (73,0% от общего числа заболевших);
  • лечатся – 1 856 пациентов, 406 – стационарно, 1 450 – амбулаторно (24,4%);
  • умерли – 202 человека (2,7%).

За время распространения коронавируса в Луганской области заболели 302 ребенка в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 203 ребенка.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 25,8%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 11 декабря в Украине COVID-19 заболели 872 228 человек (480 348 пациентов выздоровели, 14 755 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 28 389 случаев (выздоровели – 16 519 пациентов, летальных случаев – 566).

В «ДНР» – 12 196 заболевших (выздоровел – 6 921 человек, скончались – 1 129). В «ЛНР» – 1 865 заболевших (выздоровели – 1 623 человека, скончались – 155).

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