По заказу европейского режиссера: Уроженец Луганщины отправлял девушек в порнорабство

В Киеве уроженец Луганщины наладил бизнес по вербовке и отправке девушек в Европу для эксплуатации в порнобизнесе. Торговца «живым товаром» задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, 26-летний уроженец Луганской области размещал в интернете объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Обычно он вербовал девушек, которые оказались в трудном материальном положении.

«После пересечения границы женщины, по заказу одного из известных европейских режиссеров, попадали в порнобизнес, однако вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы», – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту вербовки и перемещения людей через государственную границу с целью сексуальной эксплуатации и привлечения в долговую кабалу, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Сейчас злоумышленник задержан и находится под стражей с правом внесения залога.

Досудебное следствие продолжается.