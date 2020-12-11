Родились в «Л-ДНР»: Только у 36% детей есть украинские свидетельства о рождении

Для жителей оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса Украине следует упростить процедуру выдачи свидетельств о рождении. Чтобы свидетельства, выданные на неподконтрольных территориях, учитывались украинскими ЗАГСами в административном порядке, минуя судебную процедуру. Ведь среди рожденных в «Л-ДНР» только 36% детей имеют украинские свидетельства о рождении, а в Крыму – 10%. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала советник по юридическим вопросам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко во время веб-конференции «Документы, выданные в оккупации: признавать нельзя игнорировать».

Она напомнила, что за 7 лет в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса был выдан значительный массив документов. Сегодня в Украине признание информации, приведенных в них, проходит исключительно через суд – например, при регистрации на подконтрольной территории факта рождения / смерти, при оформлении пенсий и иных выплат.

«Это не означает, что эти документы признаются. Ни при каких обстоятельствах органы власти Украины не будут оперировать этими документами. Но может браться к сведению некоторая информация, которая в них содержится», – пояснила Кузьменко.

На сегодня законодательно разрешено принимать в судах «неподконтрольные» свидетельства о рождении и смерти для последующей выдачи документа украинского образца. Однако административно «узаконить» такие документы невозможно (т.е., чтобы ЗАГСы принимали то же «неподконтрольное» свидетельство и сразу выдавали документ украинского образца, минуя судебную процедуру). «То есть последующих шагов в отношении этих документов сделано не было. В том числе из-за опасности, что использование ["неподконтрольных"] документов будет нести риски для государственной безопасности», – констатировала представительница УВКБ ООН.

Также в плане рисков упрощенного оформления свидетельств о смерти в обществе говорилось о возможных нарушениях имущественных прав и об избежании ответственности военных преступников . «В частности, когда речь идет о свидетельстве о смерти, то это, конечно, вопрос наследства. В вопросе регистрации смерти еще большая проблемная зона – возможность избежания ответственности через признание умершим человека, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях», – пояснила эксперт.

Но не использование информации «неподконтрольных» документов приводит к тому, что государство не знает юридически о судьбе своих граждан. Это особенно касается свидетельств о рождении.

По оценкам УВКБ ООН, с 2015 года в «Л-ДНР» родилось 97 тысяч детей, из них по меньшей мере 62 тысяч (64%) не имеют свидетельств о рождении украинского образца. В оккупированном Крыму из 128 тыс. детей менее чем 13 тыс. (10%) получили украинские свидетельства.

«Речь идет не только о новорожденных. Речь идет и о детях, которым сегодня уже исполнилось 6-7 лет. И если со свидетельствами о смерти можно говорить о предохранителях для защиты имущественных прав и ухода от уголовной ответственности, то со свидетельствами о рождении значительно проще. Дети ни в чем не виноваты, они еще вообще не успели "наследить" на этом свете. Для них важно иметь свидетельство о рождении, потому что это ключ к реализации и защите их прав», – считает Лидия Кузьменко.

Эксперта удивляет также логика высказываний в обществе, что выдача свидетельств о рождении через административную процедуру может привести к увеличению количества случаев торговли людьми. «Потому что именно отсутствие государственных документов – это риск, что человек может стать жертвой торговли людьми. Именно наличие официальных документов дает человеку защиту и в том числе дает возможность поиска в случае его исчезновения», – добавила она.

Кузьменко акцентировала: государство – это не территория, это люди. «Если в долгосрочной перспективе речь идет о возвращении, реинтеграцию этих территорий в единое правовое пространство Украины, то мы прежде всего должны говорить о людях. Кроме этого, государство должно выполнять свои обязательства по Конвенции о сокращении случаев безгражданства. А все эти 62 тысячи детей [в "Л-ДНР"] – это лица, которые находятся под риском безгражданства», – резюмировала Лидия Кузьменко.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольных Украине территориях проживает около 4 млн человек. За 7 лет российской агрессии они получили массу документов, выданных местными режимами. На данный момент законодательно Украина облегчила использование таких документов лишь в двух направлениях – по факту рождения/ смерти и по поводу образования. Но пришло время пришло время разработать механизм принятия к сведению информации документов, выданных в Крыму и «Л-ДНР», чтобы облегчить жизнь людей.