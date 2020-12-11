Уже 32: Еще 13 жителей Донетчины получат компенсацию за разрушенное войной жилье

В Донецкой области еще 13 жителей, чье жилье было разрушено в результате боевых действий, получат денежную компенсацию. Их пакеты документов утвердила областная спецкомиссия пот Донецкой облгосадминистрации. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Данные 13 пострадавших являются собственниками 11 объектов разрушенного жилья, которые находятся в следующих населенных пунктах:

8 объектов – в городе Марьинка;

1 – в городе Авдеевка;

1 – в поселке Зайцево;

1 – в поселке Луганское.

Каждый из владельцев получит по 300 тыс. грн компенсации, общая сумма по всем 11 объектам – 3,3 млн грн.

«Важно, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья. Это ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья», – отметили в министерстве.

После получения обобщенного списка пострадавших, Минреинтеграции направит бюджетные средства в орган соцзащиты населения Донецкой области, а в течение 5-ти рабочих дней с момента поступления таких средств, их распределят среди пострадавших.

Напомним, что это уже третье заседание комиссии в Донецкой области. На первом заседании было принято решении о предоставлении денежной компенсации 9 пострадавшим, на втором – 10.

Как сообщалось ранее, на Донетчине подано 275 заявок на такую компенсацию.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 20 млн грн на выплату компенсаций, этих средств хватит на около 63-66 семей. На 2021 год запланировано 114 млн грн.