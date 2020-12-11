Родился в семье ВПЛ: Юристы рассказали о правах детей-переселенцев

Правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев» прокомментировали наиболее актуальные вопросы, касающиеся прав детей-переселенцев.

Дети, которые переместились без родителей, не имеют права на адресную помощь

❌ Миф

На самом деле такие дети могут полноправно получать адресную помощь (т.н. «пособие переселенца») наравне с другими детьми-ВПЛ.

Так, постановлением Кабмина от 01.10.2014 № 505 предусмотрено, что по назначению адресной помощи несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) могут обратиться самостоятельно. Выплата же пособия на малолетних детей, перемещаемых без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, осуществляется по обращению:

бабушки, дедушки, совершеннолетних сестры, брата, мачехи, отчима, непосредственно осуществляющим уход за ребенком без специальных на то полномочий;

других лиц, которым родители передали ребенка на воспитание, – в случае подачи заявления родителей на получение такой помощи, подлинность подписи на которой должна быть засвидетельствована нотариально;

службы по делам детей, если уход за ребенком, который остался без родительской опеки, временно осуществляется родственниками или другими лицами (соседями, знакомыми), с которыми у него на момент оставления без родительской опеки сложились близкие отношения.

Ребенок, родившийся у внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеет право на получение справки переселенца

✅ Правда

Соответствующее право, на первый взгляд, кажется маловероятным. Но на самом деле это предусмотрено действующим законодательством.

Так, согласно постановлению Кабмина от 01.10.2014 № 509 справку о постановке на учет ВПЛ получает каждый ребенок, в том числе и, прибывшей без сопровождения родителей, законного представителя, а также ребенок, родившийся у переселенца.

При этом право на получение справки ребенок не теряет, если его отец не является переселенцем.

Дети-переселенцы имеют право на бесплатное питание во всех учебных заведениях

✅ Правда

Это предусмотрено ч. 10 ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Дети из числа ВПЛ, которые обучаются в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях (независимо от подчинения, типов и форм собственности учреждений), обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом министров Украины. Однако учитывая, что такой порядок Кабмином до сих пор не разработан, на практике с реализацией права детей-ВПЛ на бесплатное питание возникает немало проблем. Как действовать в случае возникновения таких проблем – см. здесь.

Детям-ВПЛ законом гарантировано первоочередное устройство в дошкольные учебные заведения

❌ Миф

К сожалению, пока нет такого закона, который бы гарантировал детям, взятым на учет в качестве ВПЛ, право на первоочередное устройство в детские сады. Если, конечно, они не относятся к другим льготным категориям (например, дети с особыми потребностями, дети военнослужащих и т.д. ).

Однако, как показывает практика, подобные льготы могут быть предусмотрены по решению органов местного самоуправления в отдельных населенных пунктах.

Дети-ВПЛ, имеют право на бесплатное оздоровление

✅ Правда

Законом Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» предусмотрено, что оздоровление и отдых детей, требующих особого социального внимания и поддержки (в частности, детей из числа ВПЛ), осуществляется за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством.

При этом при решении вопроса о первоочередности оздоровления и отдыха детей учитывается социальный статус ребенка и материальное положение семьи, в которой он воспитывается.