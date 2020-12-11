Реальная цена за свет: Правительство искусственно сдерживает тарифы (Видео)

С нового года свет для населения может подорожать, потому что полтора года по решению правительства атомные и гидроэлектростанции продавали его по копейке за киловатт-час,то есть – себе в убыток. Но так энергокомпании бесконечно работать не смогут, ведь для кого-то дешевый свет превращает жизнь в непроглядный тупик. А заигрывание с ценами может затянуть всю страну во тьму, передает ТК «Украина».

Два месяца шахтеры на государственных урановых рудниках Кировоградщины не получают зарплату. Ниже себестоимости продают уран атомным электростанциям, но и тех денег не видят. «Энергоатом» задолжал почти 140 млн грн.

Председатель независимого профсоюза горняков в Кировоградской области Дмитрий Бондарев говорит, что есть предупреждение государственного предприятия «Восток ГОК» об отключении всех структурных подразделений от электроэнергии, а это будет чревато затоплением шахт и угрозой экологического бедствия.

Но виноваты другие, – так объясняют в профкоме «Энергоатома». «В реальных причинах задержек по выплате заработной платы должны разобраться контрольные и правоохранительные органы», – говорится в открытом письме профкома ППО ГП НАЭК «Энергоатом» к трудовому коллективу ГП «Восток ГОК».

Добытчики урана в этом году уже второй раз требуют денег от атомщиков. Летом с этим разбиралось Минэнерго.

В то же время в «Энергоатоме» подтверждают – проблемы с деньгами есть. Прогнозируют, что с убытками будут и в следующем году, если не будут внесены соответствующие изменения в постановление, которым установлена обязанность продажи электрической энергии по цене 1 копейка за киловатт час, в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей.

Низкие тарифы на свет для населения правительство удерживает искусственно. На ГЭС и АЭС возложены специальные обязательства – производители вынуждены отдавать гарантированному покупателю электроэнергию по копейке за киловатт. А предприятие тратит более 60 копеек, чтобы выработать тот же киловатт.

Исполнительный директор ГО «Экономический дискуссионный клуб» Олег Пендзин считает, что часть расходов, которые должно было нести население, переводится на промышленность.

Денег, которые население платит за свет, едва хватает, чтобы доставить киловатты к розеткам. Электростанции уже ничего не получают, а долги гарантированного покупателя перед ГЭС и АЭС растут.

Как пояснил директор департамента сопровождения коммерческой деятельности ЧАО «Укргидроэнерго» Алексей Никитин, особенности работы гидроэнергетики в том, что в отрасли самое старое оборудование среди других генерирующих компаний, и его нужно постоянно поддерживать в работоспособном состоянии.

Оборудование украинских ГЭС обновлять просто не за что. Предприятия только считают, сколько в этом году потратили, чтобы люди были с дешевым светом.

«1,7 миллиардов – это средства, которые были изъяты у нас на эти социальные цели», – отмечает Алексей Никитин.

Убытки добавляет коронакризис. Предприятия сократили производство, а следовательно и меньше купили электроэнергии. Цена на киловатты падает, и ГЭС рискуют вообще остановиться.

Свое мнение по этому поводу высказал Алексей Кучеренко – народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг: «Кто-то должен заплатить или через тариф, либо через налоги, через бюджет, – это понятно – если там есть дыра финансовая на энергорынке. А этот кто-то – это потребители».

Сейчас в Украине свет для населения настолько дешевый, что на минимальную зарплату его можно купить больше, чем в любом месте в Европе. Но эта выгода призрачна, ведь система без денег на ремонт долго не выдержит. Как и шахтеры в урановых рудниках на Кировоградщине – без зарплаты.