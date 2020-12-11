Киловатты за бесценок: Государство хочет урезать цену электроэнергии для предприятий (Видео)

Государство намерено снизить цену на электроэнергию для предприятий – ночную, предельную, оптовую. Однако производители и так продают киловатты за бесценок себе в убыток, передает ТК «Украина».

Чтобы в Украине наконец заработал энергорынок – в его работу не должны вмешиваться. На этом неоднократно настаивало Европейское Энергосообщество. Против снижения и украинские энергокомпании.

Эксперт по энергетике Центра исследований им. А. Разумкова Максим Белявский отмечает, что речь идет не о прибыли компаний, не об их доходности, речь идет о безопасности и надежности критической инфраструктуры.

«Уменьшение расходов на поддержку дееспособности критической инфраструктуры – это, в свою очередь, будет сказываться на количестве прерываний и отключений электрической энергии для конечного потребителя», – подчеркивает эксперт.