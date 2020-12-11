От рюмочных до ночных клубов: В Мариуполе распродают кафе и рестораны (Фото)

Карантин и связанные с ним ограничения ударили по владельцам кафе и ресторанов Мариуполя. Среди заведений, которые были закрыты за последнее время, – «Сапог», «Кирпич», «Фрау Анна». Кроме того часть такой недвижимости выставлена на продажу, «Сайт города Мариуполя».

Лаунж-бар «Вельвет» выставлено на продажу недавно. Как говорится в объявлении о продаже, кафе состоит из двух залов на 20 и на 30 человек, а также кальянной комнаты на 10 человек. Продают лаунж-бар вместе с мебелью, телевизорами, индивидуальной аудиосистемой и летней площадкой со стационарным мангалом. Стоимость заведения – 85 тыс. долл.

Гостиница «Приазовье» с кафе и рестораном. Общая площадь объекта – 1756 м. кв.. Отельно-ресторанный комплекс включает 24 отельных номеров (люкс, полулюкс, стандарт).

На первом этаже находится кафе с выходом на летнюю террасу, а также двухуровневый ресторан общей площадью 153 кв. м.

«Комплекс представляет собой капитально отремонтированное помещение, утепленный фасад, сделан капитальный ремонт крыши. Также на первом этаже расположена кухня, административные помещения, торговые площади свободного назначения. В цокольном этаже расположены складские помещения, прачечная, зал для игры в бильярд с отдельным выходом на два больших стола, душевые комнаты для персонала. Комплекс имеет отдельную стоянку для автомобилей, на которой имеется помещение для охраны», – говорится в объявлении.

Отмечается, что на сегодня комплекс работает как бизнес центр, все комнаты, кабинеты, ресторан – сдаются в аренду. «Приазовье» зарегистрировано на двоих собственников в равных долях. Стоимость объекта – 550 тыс. долл, но предлагают хороший торг.

Выставлено на продажу за 85 тыс. долл помещение, в котором ранее работало «Литературное кафе». Также мариупольцы знают это место, как недорогую столовую. В настоящее время помещение требует ремонта и его можно использовать не только, как питейное заведение, но и под любой вид бизнеса.

Ресторан «Ледо» убил не коронавирус, а кризис 2014 года. Долгое время заведение стояло закрытым, теперь его выставили на продажу.

В комплекс входит ресторан площадью 280 кв. м со всеми дополнительными помещениями (кухня, склады и так далее), двумя автостоянками, административным зданием и гаражом.

«Ресторан оборудован всем необходимым для ведения бизнеса. При желании покупателя есть возможность восстановить работу катка», – говорится в объявлении.

Стоимость «Ледо» – 57 тыс. долл.

Не обошел карантин и такой вид бизнеса, как наливайки. Так, на продажу выставлена «Рюмочная». Собственник не настаивает, чтобы заведение и дальше использовалось под этот вид бизнеса. Цена вопроса – 13,5 тыс. долл.

Также на продажу выставлен ночной клуб «CrazyMama». Заведение площадью 500 кв. м продается вместе с оборудованием. Собственник просит за него 270 тыс. долл.

Помимо продажи, некоторые заведения предлагают взять в аренду.

Кроме того, в интернете активно продают такой вид бизнеса, как сауны и бани в Мариуполе. Стоимость – от 20 до 130 тыс. долл. А купить бильярдную можно за 35 тысяч.